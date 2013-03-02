فشار غرب براي تعديل غني سازي نيست/سربازان خاكريز هسته اي در حال دفاع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمديان ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت هسته اي ايران در دانشگاه فردوسي مشهد با تاكيد بر اينكه در مورد برنامه اي هسته اي نيز حمايت همه جانبه مردم سبب شده تا غرب احساس خطر كند، اظهار كرد: فشار غرب براي تعديل غني سازي نيست زيرا هدف دشمن متوقف كردن پيشرفت هاي ايران به ويژه در عرصه هاي علمي و فناوري است.

معاون توسعه نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران با بيان اينكه سربازان خاكريز هسته اي در حال دفاع هستند، افزود: دشمن با اين فشارها به برنامه هسته اي كشور به عنوان خاكريز اول نگاه مي كند و با گذر از اين مرحله به سمت خاكريز بعد حركت خواهد كرد.

حمايت مردم، مسئولان و نخبگان از حركت هسته اي

احمديان تاكيد كرد: امروز بيش از هر زمان ديگري مردم، مسئولان و نخبگان از حركت هسته اي و از برنامه هاي آن در كشور حمايت مي كنند و بيش از هر زمان ديگر قدرت هاي سلطه گر محدوديت ها و مشكلات زيادي بر كشور ما تحميل كرده اند.

وي با طرح اين پرسش كه چرا نظام سلطه تا اين حد در زمينه فعاليت هسته اي حساسيت نشان مي دهد، افزود: از نگاه غربي ها اين حساسيت ها ناشي از نگراني براي دست يابي ايران به سلاح هسته اي است اما اين پاسخ قانع كننده نيست چرا كه كشورهاي متعددي سلاح هسته اي دارند.

معاون توسعه نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران گفت: غربي ها بازرسي هاي فراواني را از نيروگاه داشته اند و اين امر اثبات مي كند كه ايران به دنبال بمب اتم نيست.

احمديان تاكيد كرد: در دنياي امروز قدرت نظامي به سمت قدرت نرم در حركت است و از طرفي مقام معظم رهبري هم توليد سلاح هسته اي و بمب اتمي را حرام اعلام كرده اند و همه اين موارد براي پاسخ گويي به غرب كافي است.

پيروزي انقلاب اسلامي براي غرب شكست سنگيني بود

وي اظهار كرد: فرضيه غرب فشارهاي و تحريم هاي آنان را در زمينه انرژي هسته اي توجيه نمي كند.

معاون توسعه نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران با اشاره به دوران جنگ گفت: در دوران دفاع مقدس اين نظام با وضعيتي خاص مواجه بود زيرا از يك طرف فشار همه جانبه بين المللي و از سوي ديگر ايستادگي مردم مطرح بود و در جبهه ده ها رزمنده جان خود را فدا كردند.

احمديان تصريح كرد: در آن دوران براي همه روشن بود كه نيت دشمن از بين بردن نظام اسلامي و اعتقادات است لذا هم رزمندگان و هم مردم نمي خواستند از مواضع خود عقب نشيني كنند چرا كه بحث تماميت ارزي كشور درميان بود.

وي بيان كرد: پيروزي انقلاب اسلامي براي غرب شكست سنگيني بود اما اين انقلاب تنها جنبش و انقلابي نبوده كه پيروز شده بنابراين به دليل اينكه انقلاب اسلامي الگويي همه جانبه براي پيشرفت دارد احساس خطر را در غرب برانگيخته است.

معاون توسعه نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران با بيان اين مطلب كه اكنون غرب از پيشرفت هاي اين كشور و قابليت الگو شدن نظام اسلامي مي ترسد، اظهار كرد: غرب با برنامه هسته اي مقابله نمي كند بلكه با رشد و پيشرفت اين كشور مقابله مي كند زيرا آنان مي دانند پيشرفت اين كشور در عرصه هسته اي و ساير حوزه ها ايجاد روحيه خودباوري را در اين نظام به دنبال دارد.

احمديان تصريح كرد: در عرصه هسته اي اين كشور با نبرد و جدالي سخت در حوزه علم و فناوري روبرو است.

كمك اساتيد و دانشگاهيان به سازمان انرژي اتمي ايران

وي بيان كرد: بعد از ايجاد موانع غرب براي سوخت راكتور تحقيقاتي متخصصين جوان ايراني سوخت راكتور را ساختند و با اين اقدام اين كشور توانست با اقتدار حركت كند.

معاون توسعه نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران با بيان مطلب فوق اظهار كرد: اين امر نشان دهنده اهميت و نقشي است كه دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي در اين عرصه ايفا مي كنند.

احمديان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به كمك اساتيد و دانشگاهيان به سازمان انرژي اتمي ايران گفت: براي پيشبرد برنامه هسته اي به تمام رشته هاي مهندسي و كمك اساتيد و دانشگاهيان نياز داريم.

وي تاكيد كرد: همكاري دانشگاه ها و استفاده از تمام ظرفيت علمي از اولويت هاي انرژي اتمي ايران است و در اين زمينه سازماندهي هايي صورت گرفته است.

راه اندازي پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي

معاون توسعه نيروگاهي سازمان انرژي اتمي ايران تصريح كرد: اين سازمان بعد از راه اندازي نيروگاه بوشهر نيازمند كارهاي عميقي است و اين با همكاري دانشگاه و مراكز علمي موثر است و در اين راستا پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي راه اندازي شده و در چهار حوزه راكتور، شركت هاي توسعه كاربردها، چرخه سوخت و فناوريهاي پيشرفته آماده همكاري است.

احمديان با تاكيد بر اينكه سازمان انرژي اتمي ايران امروز اعتقاد دارد كه انرژي هسته اي در دوره تثبيت خود به سر مي برد و بايد راندمان اقتصادي افزايش يابد، افزود: اين امر جز با استفاده از ظرفيت هاي علمي كشور ممكن نيست.