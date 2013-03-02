تعهد مسئولین علت سرمایه گذاری خارجی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سیمون کرم در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران( مجتمع صاروج پارس) با اشاره به مهمان نوازی ایرانیان گفت: من در ایران احساس برادرانه دارم و خود را عضوی از شما می دانم.

وی با اشاره به کار کارشناسی چهار سال بر وی این پروژه، افزود: علت این سرمایه گذاری در ایران را تعهد مسئولین و اعتماد به آنها و علاوه بر ان عشق به جمهوری اسلامی و مردم کرمان است.

وی ادامه داد: بعد از کلنگ زنی این پروژه شاهد سرعت پیشرفت شگفت انگیز آن که 75 هزار مترمکعب مساحت دارد، خواهیم بود.

مدیر پروژه و سرمایه گذار شرکت الطاهر عمان افزود: چهار هزار مترمکعب فضای پارکینگ، 160 هزار متر مکعب فضای سرپوشیده و هزار مترمکعب فضای روباز در این طرح برنامه ریزی شده که فضایی برای قدم زدن، سینما، هتل و بازی بچه ها در آن وجود دارد.

وی یادآور شد: در این پروژه بازار کرمان از رونق نخواهد افتاد و معماری آن بر مبنای معماری و سنت های مردم کرمان است.