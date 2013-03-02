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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

کرم:

تعهد مسئولین علت سرمایه گذاری خارجی در ایران است

تعهد مسئولین علت سرمایه گذاری خارجی در ایران است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر پروژه و سرمایه گذار شرکت الطاهر عمان علت سرمایه گذاری این شرکت در ایران را تعهد مسئولین عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیمون کرم در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران( مجتمع صاروج پارس) با اشاره به مهمان نوازی ایرانیان گفت: من در ایران احساس برادرانه دارم و خود را عضوی از شما می دانم.

وی با اشاره به کار کارشناسی چهار سال بر وی این پروژه، افزود: علت این سرمایه گذاری در ایران را تعهد مسئولین و اعتماد به آنها و علاوه بر ان عشق به جمهوری اسلامی و مردم کرمان است.

وی ادامه داد: بعد از کلنگ زنی این پروژه شاهد سرعت پیشرفت شگفت انگیز آن که 75 هزار مترمکعب مساحت دارد، خواهیم بود.

مدیر پروژه و سرمایه گذار شرکت الطاهر عمان افزود:  چهار هزار مترمکعب فضای پارکینگ، 160 هزار متر مکعب فضای سرپوشیده و هزار مترمکعب فضای  روباز در این طرح برنامه ریزی شده که فضایی برای قدم زدن، سینما، هتل و بازی بچه ها در آن وجود دارد.

وی یادآور شد: در این پروژه بازار کرمان از رونق نخواهد افتاد و معماری آن بر مبنای معماری و سنت های مردم کرمان است.

کد مطلب 2009667

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