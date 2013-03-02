به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم همانطور که انتظار می‌رود شامل نام های بزرگی مثل لیونل مسی، کریس رونالدو و یحیی توره است اما چند سورپرایز هم در این تیم دیده می شود. بایرن مونیخ بزرگترین تیم بوندسلیگا در ترکیب 11 نفره این تیم دو نماینده دارد. این در حالی است که چلسی قهرمان فصل پیش اروپا نیز مثل بایرن دو نماینده در این تیم دارد.

ظهور تیم های متمول روسی و فرانسوی هم باعث شده این تیم ها نماینده هایی در این تیم منتخب داشته باشند. تعجبی ندارد که ساموئل اتوئو با درآمد سالانه 20 میلیون یورو به عنوان پردرآمدترین بازیکن جهان در این تیم حضور داشته باشد. با توجه به قرارداد اتوئو با باشگاه روسی آنژی ماخاچ کالا او ساعتی 2500 یورو دستمزد دریافت می کند.

در مجموع لیگ برتر انگلیس 4 نماینده، لالیگا 3 نماینده، بوندسلیگا 2 نماینده، فرانسه و روسیه هم هر کدام یک نماینده در این تیم دارند. رئال مادرید، چلسی و منچسترسیتی هر کدام دو بازیکن در این تیم دارند که نشان می دهد این سه تیم در بین ثروتمندترین تیم های فوتبال جهان هستند. در ادامه ترکیب 11 نفره این تیم را مشاهده می کنید:

دروازه بان: ایکر کاسیاس (رئال مادرید) – دستمزد سالانه 6 میلیون یورو

مدافع راست: فلیپ لام (بایرن مونیخ) – دستمزد سالانه 10 میلیون یورو

مدافع مرکزی: تیاگو سیلوا (پاری سن ژرمن) – دستمزد سالانه 9.8 میلیون یورو

مدافع مرکزی: جان تری (چلسی) – دستمزد سالیانه 9.5 میلیون یورو

مدافع چپ: اشلی کول (چلسی) – دستمزد سالیانه 12.4 میلیون یورو

هافبک وسط: داوید سیلوا (منچسترسیتی) - دستمزد سالیانه 13 میلیون یورو

هافبک وسط: یحیی توره (منچسترسیتی) – دستمزد سالیانه 13 میلیون یورو

هافبک وسط: فرانک ریبری (بایرن مونیخ) – دستمزد سالیانه 10 میلیون یورو

بال راست: کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) – دستمزد سالیانه 10 میلیون یورو

بال چپ: لیونل مسی (بارسلونا) – دستمزد سالیانه 15 میلیون یورو

مهاجم نوک: ساموئل اتوئو (آنژی ماخاچ کالا) - دستمزد سالیانه 20 میلیون یورو

تنها سه بازیکن از 11 بازیکن تیم منتخب فیفا در سال 2012 در تیم پردرآمدترین بازیکنان جهان قرار دارند که شامل مسی، رونالدو و کاسیاس می شوند. آیا این بدین معنی است که برخی باشگاه ها بیش از حد به بازیکنان خود دستمزد می دهند؟

البته هواداران چلسی با خود می گویند اشلی کول و جان تری تیم را فصل گذشته به قهرمانی اروپا رساندند. هواداران منچسترسیتی هم می گویند یحیی توره و داوید سیلوا نقش کلیدی در نخستین قهرمانی سیتی در لیگ برتر در فصل گذشته داشتند.