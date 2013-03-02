  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد:

قضاوت یک بازی از لیگ قهرمانان آسیا به تیم داوری ایران سپرده شد

قضاوت یک بازی از لیگ قهرمانان آسیا به تیم داوری ایران سپرده شد

محسن ترکی و دو داور ایرانی دیدار نماینده های کره و ژاپن از گروه H رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسن ترکی به اتفاق محمدرضاابوالفضلی و محمدرضا منصوری دیدار تیم‌های سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و کاشیما ریسول ژاپن از گروه H رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد. 

داور چهارم این بازی که در ورزشگاه جام جهانی سوون برگزار می‌شود، از کامبوج است. ناظر داوری از کشور هند بوده و نماینده AFC از کشور بنگلادش است. دیدار سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و کاشیما ریسول ژاپن از گروه H رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مسابقات روز چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 92 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2009740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها