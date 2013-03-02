قضاوت یک بازی از لیگ قهرمانان آسیا به تیم داوری ایران سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسن ترکی به اتفاق محمدرضاابوالفضلی و محمدرضا منصوری دیدار تیم‌های سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و کاشیما ریسول ژاپن از گروه H رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد.

داور چهارم این بازی که در ورزشگاه جام جهانی سوون برگزار می‌شود، از کامبوج است. ناظر داوری از کشور هند بوده و نماینده AFC از کشور بنگلادش است. دیدار سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و کاشیما ریسول ژاپن از گروه H رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مسابقات روز چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 92 برگزار خواهد شد.