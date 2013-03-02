ثبت ولادت در استان قزوین 5.5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آراسته ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان قزوین که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در مدت 10 ماهه امسال با ثبت 17 هزار و 805 فقره ولادت شاهد افزایش 5.5 درصدی این واقعه حیاتی در مقایسه با سال قبل (با ثبت 16 هزار و 781 ولادت) هستیم.



وی افزود: میزان استاندارد ثبت ولادت در کشور به ازای هر یک هزار نفر ساکن در منطقه تعداد 18 ولادت است که هر چند شاهد افزایش تولد در استان بودیم اما در این زمینه نرخ ولادت 17.8 درصد و کمتر از استاندارد کشوری است.



آراسته گفت: نسبت جنسی ولادت در استان در 10 ماهه امسال به ازای هر 100 دختر، تعداد 105 پسر است که در سال قبل 107 نفر بود.



این مسئول یادآورشد: در فوت نیز که ثبت آن اهمیت ویژه ای دارد و اگر بموقع ثبت نشود به دولت خسارت می زند متاسفانه شاهد کاهش ثبت آن در ادارات دولتی هستیم و در این میان با ثبت چهار هزار و 606 مورد فوت شاهد کاهش 7.8 درصدی در استان هستیم.



وی گفت: نرخ فوت استاندارد پنج در هزار است که امسال در استان 4.6 درصد است که نشان می دهد در این بخش با کاهش روبرو هستیم که نیازمند همکاری بیشتر مردم، دهیاری ها و خانه های بهداشت، مستقر در روستاهاست.



آراسته اظهارداشت: فرمانداران باید تمهیداتی فراهم کنند تا ضمن توجیه دهیاران اعلام فوت افراد بموقع به ادارات ثبت اعلام شود.



مدیرکل ثبت احوال استان قزوین یادآورشد: نسبت جنسیتی فوت در استان در سال جاری به ازای هر 100 زن تعداد 130 نفر مرد است که بیانگر کاهش فوتی در زنان است.



کاهش نرخ ازدواج/ افزایش طلاق در قزوین



آراسته از کاهش ثبت ازدواج در استان هم خبر داد و اظهار داشت: در مدت 10 ماهه گذشته 10 هزار و 845 فقره ازدواج در استان ثبت شده که نسبت به سال قبل شش درصد کاهش داشته و در طلاق شاهد چهار درصد افزایش هستیم.



این مسئول افزود: امسال به ازای هر 5.4 مورد واقعه ازدواج شاهد یک مورد طلاق بوده ایم.



آراسته گفت: در شهرستانهای آبیک با 236 مورد فوت 18 درصد کاهش، در البرز با هفت درصد، در تاکستان 22 درصد، قزوین با پنج درصد کاهش و در بوئین زهرا با 1.5 درصد افزایش روبرو بودیم.



افزایش ولادت در 20 سال گذشته در استان



مدیرکل ثبت احوال استان قزوین یادآورشد: از مجموع جمعیت یک میلیون و 165 هزار و 201 نفری در استان 73 درصد در شهرها و 27 درصد در روستاها ساکنند و بیشترین گروه سنی استان را افراد 20 تا 29 ساله با تعداد 281 هزار و 958 نفر تشکیل می دهد و استانی جوان محسوب می شویم.





وی افزود: در شهر قزوین نیز امسال پنج هزار و 511 مورد ازدواج ثبت شد و با یک هزار و 101 مورد طلاق شاهد رشد چهار درصدی در این زمینه بودیم.



آراسته از افزایش واقعه ولادت در 20 سال گذشته در استان هم خبر داد و گفت: در زمینه ازدواج در سه سال گذشته شاهد کاهش هستیم که در قبل از این سالها شاهد 10 درصد افزایش بودیم که نیازمند بررسی و آسیب شناسی است.



این مسئول بیان کرد: در سال 82 به ازای هر 16 واقعه ازدواج یک طلاق ثبت می شد که در سال جاری این آمار کمتر شده و به ازای هر 5.5 واقعه ازدواج یک طلاق ثبت شده است.



در این جلسه صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مسعود نصرتی شهردار قزوین در خصوص ضرورت جمع آوری آمارهای پنج ساله از وقایع حیاتی، مهاجرت پذیری و مهاجرت فرستی نکاتی را یادآورشدند.

