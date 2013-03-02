همدان رتبه ششم کشور را در زمينه ايجاد اشتغال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمد آزاد اظهار داشت: در پاييز سال گذشته در همدان نرخ مشارکت 38 و سه دهم درصد و نرخ بيکاري 11 و سه دهم درصد بوده است.

وی گفت: در سال جاری، نرخ مشارکت 38 و هفت دهم درصد بوده و نرخ بيکاري به هشت رسيده و این بدین معناست که از بيکاري استان همدان کاهش يافته و در تابستان سال 91، نرخ مشارکت به 39 و نیم درصد و نرخ بيکاري به هشت و هفت دهم درصد رسيده است.

وي بيان داشت: رسانه ها و مديران دستگاه هاي ذيربط بايد اطلاعات دقيق و صحيح به مردم بدهند چرا که ارائه اطلاعات و آمار صحيح و دقيق علاوه بر ايجاد اميدواري در مردم موجب تصميم گيري هاي مناسب مسئولان در راستای پيشرفت و عمران استان همدان مي شود.

وي عنوان کرد: منابع درست در زمينه هاي مختلف بايد از مرکز آمار ايران اخذ شود چرا که منابع اين مرکز مورد استناد است و دادن آمار از اين مرکز موجب پيشرفت استان همدان مي شود.

استاندار همدان در ادامه اين نشست با بيان اينکه امسال وضعيت اعتباري تخصيص يافته به استان همدان زياد مناسب نبوده، بيان داشت: اما با وجود اين مشکل، بسياري از طرح ها و برنامه ها در استان همدان با همت و تلاش دستگاه هاي اجرايي به سرعت پيش رفت و انجام گرفت.

آزاد اضافه کرد: امسال با وجود مشکلات اعتباري، طرح هاي ملي تعطيل نشد و با تلاش مضاعف و کمک به پيمانکاران و اخذ وام و هماهنگي با بانک ها بسياري از پروژه هاي بزرگ استان همدان به بهره برداري رسيد.

استاندار همچنين در ادامه اين نشست با بيان اينکه تغييرات و افزايش جمعيت در نيازمندي ها و برنامه ريزي ها اثرگذار است، بيان داشت: با افزايش جمعيت دستگاه هاي اجرايي بايد در زمينه تامين امکانات آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اقدام کنند و هرکدام از دستگاه ها با توجه به مسئوليت هاي خود برنامه ريزي هاي مناسب را انجام دهند.