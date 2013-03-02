باید به سوريه هم همانند عراق حمله می کردیم

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از " هافینگتون پست"، "دیک چنی" وزیر دفاع پیشین آمریکا از سیاستهای" کاندولیزا رایس" وزیر خارجه دولت جرج بوش در مورد آنچه برنامه هسته ای سوریه خواند، در سال 2007 انتقاد کرد.

انتقادات دیک چنی قرار است در قالب یک برنامه مستند روز 15 مارس از برنامه تلویزیونی "شو تایم" پخش شود.

بنا بر این گزارش، دیک چنی در سال 2007 حمله هوایی به یک منطقه در سوریه را راه حل مناسبی برای مقابله با دولت سوریه می دانسته است، اما از طرفی کاندولیزا رایس خواستار پیگیری موضوع از طریق دیپلماتیک در مجامع بین المللی بوده است.

گفتنی است در نهایت این مرکز که توسط منابع آمریکایی و صهیونیستی ادعا می شد، مرکز فعالیت های هسته ای سوریه بوده است، از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی بمباران شد. لازم به ذکر است که " دیک چنی " یک بار نیز در سال 2011 از مواضع خود دفاع کرده بود.