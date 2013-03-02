جاده ابر در سفر چهارم دولت به گلستان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی شامگاه شنبه در اولین نشست با خبرنگاران استان افزود: در حال حاضر بخشی از این طرح اجرایی شد و ما نیز در حال پیگیری این طرح هستیم.

وی با اشاره به تنوع قومی و جاذبه های گردشگری گلستان گفت: متاسفانه استفاده خوبی از ظرفیتهای این بخش صورت نگرفته است.

سهم پایین گردشگری گلستان

وی عنوان کرد: سهم گردشگری استان و شهرستان علی آبادکتول بسیار پایین است و این سهم در استان یک و در شهرستان نیم درصد است.

نوروزی بیان داشت: این درحالیست که مناطق و جاذبه های بکر گردشگری مانند آبشار تمام خزه ای جهان در شهرستان واقع شده است.

عضو کمیسیون بخش کشاورزی مجلس یادآورشد: باید حمایتهای لازم از فعالان این بخش صورت گیرد و در حال حاضر فعالان این حوزه با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

نوروزی با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم پاسخگوی نیازها نیست یادآورشد: در عین حال گندم با نرخ بیش از 700 تومان از خارج وارد می شود.

وی درباره کمربندی نیمه کاری علی آبادکتول با اشاره به بازدید مسئولان کشوری از این طرح گفت: قرار بود در ورود و خروجی این محور تقاطع احدث شود و همچنین جاده کنارگذر از نظر سیستم روشنایی با مشکل مواجه است.