فریبا محمدیان در گفتگو با خرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از عملکرد فدراسیون اسکیت در سال جاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که چندماه از آغاز سال 91 گذشته بود که عهده‌دار مسئولیت فدراسیون شدم تا برنامه‌هایی را که به تصویب رسیده بود را کیفیت ببخشم و به مرحله اجرا در بیاورم. باید عنوان کنم تقریبا همه برنامه‌های تقویم را به اجرا در آوردیم. دو سال بود که فدراسیون اسکیت مجمع سالیانه نداشت ولی ما این کار را انجام دادیم. ضمن این که مسابقات قهرمانی کشور نیز بعد از دو سال توقف برگزار شد.

وی افزود: امسال چندین اعزام هم داشتیم و ارتباطات بین المللی خود را نیز حفظ کردیم. در پانزدهمین دوره مسابقات اسکیت هاکی آسیایی هم در بخش آقایان و هم بانوان به مقام سوم رسیدیم. از طرفی در رشته فری استایل سوم شدیم. در سال 92 قصد داریم لیگ این رشته را نیز راه اندازی کنیم و تیم ملی را نیز تشکیل دهیم. این را هم بگویم که در اسکیت هاکی نیز آینده خوبی را متصور هستیم. در رقابتهای جهانی سرعت ایتالیا و در ماده 500 متر توانستیم مقام ششم را کسب کنیم که جایگاه قابل قبولی است از طرفی در ماده استقامت مسابقات آسیایی هم عنوان پنجم را کسب کردیم.

سرپرست فدراسیون اسکیت توجه به بحث‌های آموزشی را مد نظر قرار داد و گفت: دوره های آموزشی متعددی را برگزار کردیم. کشور را به منطقه جغرافیایی تقسیم کردیم و برای هر منطقه نیز سرگروه گذاشتیم تا از نیروهای انسانی به خوبی استفاده کنیم. جلسات مشترک زیادی برای اصلاح آیین نامه‌ها داشتیم از جمله این که آیین نامه‌های مدارس اسکیت کشور را اصلاح کردیم.

محمدیان درباره نحوه نظارت بر مدارس اسکیت کشور توضیح داد: برخی فضاهای آموزشی زیر نظر سایر نهادها مثل شهرداریها فعالیت می‌کنند ولی در آیین نامه فدراسیون داریم که مدارسی که مجوز رسمی اسکیت را دریافت می‌کنند زیر نظر فدراسیون و هیات‌ها هستند. خوشبختانه با شهرداری‌های سراسر کشور تعامل خوبی برای نظارت فنی و فرهنگی برقرار کرده‌ایم و امیدواریم در برخی مناطق تهران نیز این تعاملات بیشتر شود.

وی با اشاره به تعاملات بین‌المللی صورت گرفته توسط فدراسیون ایران اظهار داشت: تلاش زیادی کردیم تا ارتباطات بین المللی را افزایش دهیم. در تلاش هستیم که این رشته را در فدراسیون جهانی ورزش‌های مدارس به ثبت برسانیم که رییس فدارسیون جهانی اسکیت نیز از این موضوع استقبال کرده است. همچنین موافقت آقای آراگو، رییس فدراسیون جهانی اسکیت را برای سفر به تهران جلب کرده‌ایم که بعد از هم‌فکری با مسئولان ورزش کشور وی را به طور رسمی به ایران دعوت خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت برگزار می شود، گفت: مجمع را اوایل سال 92 برگزار می‌کنیم. این اواخر ترافیک کاری زیاد بود و نتوانستیم مجمع را برگزار کنیم اما به طور حتم اوایل سای آینده این اتفاق رخ می‌دهد.