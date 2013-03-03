به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید پژویان درباره اینکه قیمت جدید خودروها تا چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: اگر اطلاعات مورد درخواست به دست ما نرسد، شورا مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه دارد با موارد تخطی برخورد و مجازات هایی را هم اعمال کند.

رئیس شورای ملی رقابت افزود: در جلساتی با خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کردیم اطلاعات و درخواست‌های خودروسازان در اختیار ما قرار گیرد و بحث و بررسی را درباره دستورالعمل تعیین قیمت خودرو آغاز و به زودی نهایی کنیم.

وی افزود: این هفته هم با آقای غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر دیداری داشتیم و توافق شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارائه اطلاعات و همچنین معرفی کارشناسان دارای تجربه خود به مرکز ملی رقابت همکاری کند تا به همراه کارگروه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو هر چه سریعتر این دستور تهیه و تصویب شود.

پژویان تصریح کرد: رغبت زیادی داریم این دستورالعمل هر چه سریعتر تهیه و اجرا شود و این کار را به سرعت انجام خواهیم داد.

وی افزود: به محض اینکه اطلاعات مورد انتظار و درخواست خودروسازان برسد، اقدامات خود را آغاز می کنیم.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفت: روش و سیاست این نهاد مانند کمیته های معمولی نیست که با رأی گیری تصمیم گیری می کنند بلکه بر مبنای نظریه های اقتصادی و علمی و قابل اطمینان از لحاظ کارایی تلاش خواهیم کرد دستورالعملی تهیه شود که به کارایی فعالیت خودروسازان ، افزایش تولید، افزایش بهره وری کمک می کند و نتیجه همه این تلاش ها کاهش قیمت خواهد بود ، خودروسازان هم از بازار خارج نمی شوند و همزمان به مصرف کنندگان نیز اجحاف نمی شود.

پژویان گفت: تعیین قیمت مطلوب و بهینه در چنین فضای انحصاری مد نظر ماست و تمایل داریم هر چه سریع تر به نتیجه برسیم.

وی اظهار داشت: امیدواریم اطلاعات مورد انتظار دریافت شود و کارگروه تعیین دستورالعمل قیمت به پیشرفت ‌ای لازم برسد تا در جلسه یکشنبه هفته آینده به چارچوب کلی برسیم و به سرعت تصمیم‌گیری و دستورالعمل نهایی و مصوب به خودروسازان ابلاغ شود.

پژویان افزود : تلاش خواهیم کرد این دستورالعمل تا پایان سال نهایی و ابلاغ شود.