نشست دوجانبه امروز تعیین حداقل مزد 92 کارگران لغو شد

علی اکبر سیار مه در گفتگو با مهر از لغو جلسه امروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای مذاکره بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: قرار بود پیرو نشست روز گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه ای نیز در روز جاری داشته باشیم که این جلسه برگزار نشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به مذاکراتی که در روز گذشته بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی انجام شد، بخشهای مهمی از کار را مشخص کردیم و قرار است در جلسه فردا دوشنبه شورای عالی کار مباحث را مطرح و در صورت جمع بندی نهایی کنیم.

پیشتر نیز برخی نمایندگان کارگری به مهر اعلام کردند که با انجام مذاکره بین کارگران و کارفرمایان توافقات اولیه بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده انجام شده و احتمالا در جلسه فردا دوشنبه شورای عالی کار مباحث قطعی خواهد شد.

با توجه به افزایش نرخ تورم به 30 درصد در پایان بهمن ماه سال جاری و پیش بینی افزایش آن تا 32 درصد تا پایان سال، نمایندگان کارگران اعلام کردند که افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده قطعی است و برای افزایش بیشتر درصد حداقل دستمزد سال آینده با گروه کارفرمایی و دولت در حال چانه زنی هستند.