ادامه واکنش منفی مصری ها به سفر وزیر خارجه آمریکا/ جان کری در کاخ ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، طارق الخولی فعال سیاسی و عضو حزب ششم آوریل مصر گفت: جان کری وزیر خارجه آمریکا دوست صمیمی اسرائیل و مدافع سرسخت سیاستهای آن در منطقه است.

وی ضمن حمله به اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر افزود: جان کری شخصیتی منفور در مصر است.

از سوی دیگر هشام قندیل نخست وزیر مصر بیان کرد: تظاهرات، حق مشروع ملت مصر است و کسی نمی تواند آن را از آنها سلب کند اما در عین حال برخی نمی توانند منافع اجتماع را تحت الشعاع قرار دهند.

از سوی دیگر رسانه های مصری از ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به کاخ ریاست جمهوری مصر برای دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.