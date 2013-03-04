شرکت حزب "غد الثوره" در انتخابات/ کمک 250 میلیون دلاری آمریکا به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، حزب "غد الثوره" به ریاست ایمن نور شب گذشته اعلام کرد در انتخابات پارلمانی مصر شرکت خواهد کرد.

ایمن نور در یک کنفرانس مطبوعاتی که با حضور رهبران حزب غد الثوره در قاهره برگزار شد با بیان این مطلب گفت : ما هرگز انتخابات را تحریم نخواهیم کرد. وی خاطرنشان کرد برای کسب بیشترین کرسی های پارلمان رقابت و از پیوستن به هر ائتلاف انتخاباتی استقبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سلاح تحریم، راه حل بحران سیاسی موجود در مصر نیست و حزب النور خود را برای شرکت در انتخابات آماده می کند. انتخابات پارلمانی مصر در چهار مرحله برگزار می شود. نخستین مرحله 22 آوریل برگزار خواهد شد. برخی احزاب مصری اعلام کرده اند در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند کرد.

از سوی دیگر شبکه روسیاالیوم گزارش داد: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته در پایان سفر خود به قاهره اعلام کرد که واشنگتن 250 میلیون دلار به مصر کمک خواهد کرد.

وی در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: 190 میلیون دلار از این کمک ها فورا برای حمایت از بودجه مصر تقدیم قاهره خواهد شد و علاوه براین 60 میلیون دلار دیگر نیز برای حمایت از صندوق ویژه کمک به تجار و جوانان مصری در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که این کمک ها برای برآورده کردن نیازهای اساسی اقتصاد مصر اختصاص خواهد یافت. جان کری هم اکنون برای دیدار با مقامات عربستان سعودی در ریاض به سر می برد.