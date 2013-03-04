کری وارد عربستان شد/ایران و سوریه مهمترین محور مذاکرات در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انتظار می رود که تمرکز ویژه گفتگوهای "جان کری" در عربستان با مقامات ریاض و دیگر مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بر روی بحران سوریه و پرونده هسته ای ایران باشد.

بر اساس برنامه موجود، کری امروز دوشنبه در ریاض با وزیران خارجه بحرین، عمان، و کویت دیدار می کند.

علاوه بر این دیدارها وزیر خارجه آمریکا امروز با ولیعهد و وزیر خارجه عربستان نیز دیدار خواهد کرد.

گفتگوهای کری با مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در خصوص سوریه در حالی است که هفته گذشته طی کنفرانس رم، آمریکا اعلام کرد به شورشیان سوری، کمک 60 میلیون دلاری اعطا می کند. این اولین بار بود که واشنگتن به پشتیبانی های خود اذعان کرد.

کری بعداز عربستان به کشوهای امارات و قطر سفر کرده و سپس روز چهارشنبه به آمریکا باز می گردد.