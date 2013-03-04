پویان درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "کوریولانوس" اثر شکسپیر را برای اجرای در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر پیشنهاد دادم که پذیرفته شد. قرار است این نمایشنامه را در نیمه دوم تابستان سال آینده در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. نمایشنامه "کوریولانوس" که تا به حال در ایران اجرا نشده نمایشنامه‌ای سلحشورانه و یک تراژدی عمیق است.



وی با اشاره به 10 نقش اصلی موجود در نمایشنامه "کوریولانوس" درباره گروه بازیگری این نمایش افزود: تا به حال حضور بازیگرانی چون ایرج راد، سیاوش تهمورث، اصغر همت و ژیلا سهرابی در این نمایش قطعی شده است. به زودی دیگر بازیگران نمایش نیز که گفتگوهایی با آن‌ها انجام شده است، مشخص می‌شوند.



کارگردان نمایش "کوریولانوس" درباره دیگر عوامل این اثر نمایشی گفت: طراحی صحنه نمایش بر عهده مجید میرفخرایی است و بهینه خوشنویسان و سعید ذهنی طراحی لباس و ساخت موسیقی نمایش را عهده‌دار هستند. علیرضا دهقانی به عنوان دستیار کارگردان در اجرای این نمایش حضور دارد.



نمایشنامه "کوریولانوس" روایتگر داستان سرداری به نام کوریولانوس است که با قول محافظت از مردمانش در مقابل حمله دشمنان به قدرت می‌رسد اما در زمان حمله دشمن بر عهد خود وفادار نمی‌ماند و فرار می‌کند. اما مادر کوریولانوس در حمایت از مردم دلاوری کرده و در مقابل دشمن می‌ایستد. این نمایشنامه شکسپیر نسبت به دیگر آثار وی کمتر شهرت یافته است گرچه اقتباسی سینمایی از این اثر توسط رالف فینس خلق شده است که متن فیلمنامه اقتباسی آن را فینس با جان لوگان به رشته تحریر درآورده بود.

این تراژدی کمتر شناخته‌شده از سوی برخی صاحب‌نظران آثار شکسپیر جزو آثار شاخص وی محسوب می‌شود و ای سی بردلی شکسپیرشناس آن را در حد تراژدی‌های بزرگ شکسپیر مانند شاه لیر و مکبث می‌داند. تی اس الیوت نیز از افرادی است که این نمایشنامه را بسیار دوست داشته و این محبت تا جایی بود که شعری نیز با عنوان "کوریولان" درباره آن سرود.

شکسپیر که این اثر را بر اساس شخصیت یکی از سرداران رومی و دردسرهایی که برای مردم درست می‌کند، نوشته است نیم‌نگاهی به وضعیت قدرت و نسبت آن با اجتماع در همه روزگاران داشته است.

علی پویان پیش از این نمایش‌های "پدر"، "سوء‌تفاهم"، "در آتش"، "حماسه عشق"، "بدرود امپراطور" و "رودکی، جادوگر واژگان سبز" را در مقام کارگردان به صحنه برده است. وی پیش از این قصد داشت نمایش "کوریولانوس" را در سال جاری به صحنه ببرد که این امر میسر نشد.