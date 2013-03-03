آغاز جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم گشایش دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر که بعداز ظهر یکشنبه در مصلی تهران در حال برگزاری است حمید رضا شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد، محمد مومنی رئیس حوزه هنری ، مهدی سیف جمالی مدیرعامل بنیاد مد و لباس و همچنین مدیر کل فرهنگی وزارت آموزش و پرورش حضور دارند.

مراسم افتتاحیه قرار بود ساعت 15 در مصلی تهران آغاز شود که با 25 دقیقه تاخیر آغاز بکار کرد.

مراسم گشایش این جشنواره در شرایطی برگزار می شود که بسیاری از غرفه ها خالی است و هنوز مسئولان غرفه آثار و تولیدات خود را برای نمایش در این جشنواره به غرفه منتقل نکرده اند.