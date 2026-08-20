به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های سینمایی مختلفی همچون «زیبای بی‌نظیر»، «تی ۳۴»، «ملک سلیمان»، «زیر نور ماه»، «به پیش» و «۲۰۰۱: ادیسه فضایی» در این آخر هفته از شبکه‌های مختلف سیما پخش می‌شوند. در این گزارش به معرفی و مرور این آثار می‌پردازیم.

تماشای انگاره‌ای از عشق و طبیعت

فیلم سینمایی «زیبای بی‌نظیر» محصول سال ۲۰۱۶ به کارگردانی سیمون ابود پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جسیکا براون فیندل و جرمی اروین خواهیم دید: بلا دختر جوانی است که در کتابخانه کار می‌کند و از گل و گیاه می‌ترسد. وی آرزویش این است که نویسنده کتاب کودکان شود. در همسایگی او پیرمرد بداخلاقی زندگی می‌کند که به دلیل اینکه بلا به باغچه خانه‌اش رسیدگی نمی‌کند از او بسیار عصبانی است. اما صاحبخانه به بلا یک ماه زمان می‌دهد تا باغچه را مرتب کند. او چاره‌ای ندارد که باغچه را مرتب کند و ... .

این فیلم سینمایی موفق شد تا از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۹ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۶۱ را به دست بیاورد.

رکس رید منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: یک داستان مدرن جذاب و زیبا با عکاسی شگفت‌انگیزی درباره عشق و باغبانی، «زیبای بی‌نظیر» علیرغم عنوان سبکسرانه‌اش، ارزش دیدن دارد.

«ملک سلیمان» روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی «ملک سلیمان» به کارگردانی شهریار بحرانی پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم از مشاهدات حضرت سلیمان (ع) شروع می‌شود؛ خداوند از طریق آن زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا حضرت سلیمان (ع) متوجه ضعف‌های بنیادین حکومت خودش شود. حضرت سلیمان به واسطه نشانه‌ها درمی‌یابند که خداوند ملک ایشان را به جسدی بی‌جان و بی‌روح تشبیه می‌کند. ایشان درمی‌یابند که دلیل نبود این روح چیست و در نتیجه خداوند او را کمک می‌کند تا ملک بی‌بدیل خود را بنا کند و ... .

امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی و علیرضا کمالی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ایفای نقش کرده‌اند.

تماشای فیلمی از رضا میرکریمی

فیلم سینمایی «زیر نور ماه» محصول سال ۱۳۷۹ به کارگردانی رضا میرکریمی جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره‌ طلبه‌ای به‌نام سید حسن است که معتقد است چون مانند پدربزرگش میان مردم نیست و نفسش تأثیری ندارد، نمی‌تواند لباس روحانیت را بپوشد و تنها برای دل‌خوشی خانواده‌اش لباس را بر تن کرده است! روزی در مترو پسرکی لباس روحانیت او را که تازه خریده است، می‌دزدد. جستجوی او برای لباس موجب آشنایی با بی‌خانمانان زیر پل رسالت می‌شود. او همه کتاب‌هایش را می‌فروشد تا بتواند به آنها کمک کند.

شقایق دهقان، مهران رجبی، علی بکائیان و حسین پرستار در فیلم سینمایی «زیر نور ماه» ایفای نقش کرده‌اند.

این فیلم در جشنواره‌های توکیو، کن، فجر، بیروت و سائوپائولو به نمایش درآمد و جوایز مختلفی را از آن خود کرد.

میرکریمی به تازگی ساخت فیلمی درباره رئیس علی دلواری را آغاز کرده است.

یک فیلم رزمی با بازی جکی چان روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی «به پیش» محصول سال ۲۰۲۳ به کارگردانی لری یانگ جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی چان، لو هاچان، گو کیلین، وو جینگ، جوئی یونگ، یو رونگ‌گوانگ، اندی آن، شیائوشن‌یانگ و شینگ یو خواهید دید: استاد لو بدل کار کهنه‌کار و پا به سن گذاشته‌ای است که همراه اسب جوانش حنایی روزگار می‌گذراند. دریافت حکم اولیه دادگاه، مبنی بر توقیف حنایی و فروش آن از طریق مزایده، لو را وادار می کند تا پس از سال ها به تنها دخترش بائو که کارآموز وکالت بوده و مایل به دیدن پدر نیست، مراجعه کند.

این فیلم از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۶۶ را به دست آورد. «به پیش» فروش جهانی ناامید کننده ۳۶ میلیون دلاری را تجربه کرد.

جسیکا کیانگ منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: یک فیلم شاد و لذت‌بخش از یک تفریح خانوادگی که در آن یک اسب زیبا حرکات عجیب و غریبی برای بینندگان می‌کند. «به پیش» یک تاخت و تاز آرام و خداحافظی از میان دستاوردهای قبلی جکی چان است.

فیلمی از استنلی کوبریک روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی «۲۰۰۱: ادیسه فضایی» محصول سال ۱۹۶۸ به کارگردانی استنلی کوبریک جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کر دولی، گری لاکوود، ویلیام سیلوستر و دانیل ریکتر خواهید دید: پس از کشف دستگاه های فرازمینی اسرارآمیز به نام مونولیت، نژاد بشر با کمک پیشرفته‌ترین ابرکامپیوتر جهان، عازم سیاره مشتری می شود اما ... .

این فیلم از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۸.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره قابل توجه ۹۰ را به دست آورده است. این فیلم سه نامزدی و جایزه اسکار و همینطور ۳ جایزه و یک نامزدی بفتا را به دست آورد.

فیلیپ استریک منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: اگر شکی وجود داشت که سفر فضایی تماشایی‌ترین سفر آینده‌ بشر خواهد بود، «ادیسه فضایی» تأیید قطعی این است که هر سکه‌ای که برای این کنجکاوی فضایی خرج شود، ارزشش را خواهد داشت.

یک فیلم جنگی و حماسی روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی «تی ۳۴» محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی آلکسی سیدورووا جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی الکساندر پتروف، ایرینا استارشنبام و ویکتور دوبرونراوف؛ درباره گروهی از سربازان و خدمه یک تانک شوروی در جریان جنگ جهانی دوم است که در پشت خطوط دشمن گرفتار می‌شوند. آنها با یک تانک T۳۴ آسیب‌دیده تلاش می‌کنند از محاصره نیروهای آلمانی فرار کنند. فرمانده گروه می‌داند که مهمات و سوخت محدودی دارند و هر درگیری می‌تواند آخرین نبردشان باشد. در مسیر فرار، آنها با سربازان و غیرنظامیانی روبه‌رو می‌شوند که هرکدام به نوعی قربانی جنگ شده‌اند. اختلاف میان اعضای خدمه و فشار دائمی دشمن، گروه را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد. با این حال، آنها تصمیم می‌گیرند به جای فرار صرف، از تانک و تجربه نظامی خود برای نجات دیگران استفاده کنند.

این فیلم از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۸ را به دست آورد.