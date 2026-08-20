«اینترنت پرسرعت» زیرساختی برای توسعه روستاهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه پوشش اینترنت پرسرعت در روستاها یکی از مطالبات مهم مردم استان سمنان است؛ مطالبه‌ای که با تغییر الگوی اقتصاد روستایی و گسترش فعالیت‌های تولیدی، گردشگری، خدماتی و معدنی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

امروز بسیاری از معادن و صنایع استان سمنان در حاشیه روستاها قرار دارند و کسب‌وکارهای روستایی نیز برای فعالیت و توسعه، به دسترسی پایدار و پرسرعت به اینترنت نیازمند هستند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از تبادلات مالی مردم از طریق خدمات اینترنتی انجام می‌شود و این موضوع در روستاها، با توجه به محدودیت دسترسی به شعب بانکی و تنوع کمتر خدمات حضوری، اهمیت بیشتری دارد.

اتصال روستاهای کشور به اینترنت پرسرعت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، طی سال‌های اخیر در شمار سیاست‌های مورد تأکید دولت‌ها قرار داشته است؛ با این حال، میزان پیشرفت این طرح‌ها و وضعیت پوشش اینترنت در مناطق روستایی همچنان از موضوعات مورد توجه مردم است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت پوشش اینترنت روستایی کشور اظهار کرد: وضعیت پوشش اینترنت روستایی در استان‌های مختلف متفاوت است.

محمد حافظ حکمی درباره سیاست توزیع و توسعه اینترنت روستایی در کشور گفت: روستاهایی که از پوشش مناسب اینترنت همراه برخوردار بوده‌اند، طبیعتاً در اولویت دیرتری برای توسعه خدمات شبکه اینترنت قرار داشته‌اند؛ در مقابل، روستاهایی که فاقد اتصال یا دارای اتصال ضعیف‌تری بوده‌اند، در اولویت جدی‌تری برای توسعه خدمات اینترنتی و فعالیت اپراتورها قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه تلاش شده پروژه اینترنت روستایی و توسعه اینترنت پرسرعت در روستاها به صورت متوازن در همه استان‌های کشور پیش برود، افزود: توسعه و ارتقای خدمات اینترنت در روستاها از اولویت‌های وزارت ارتباطات است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه پروژه اینترنت پرسرعت روستایی در سطح کشور به صورت متوازن پیش خواهد رفت، گفت: امیدواریم در هفته دولت بتوانیم خبرهای خوبی در زمینه توسعه اینترنت روستایی به مردم کشور، به‌ویژه ساکنان روستاها، ارائه کنیم.

سمنان در جمع سه استان برتر اینترنت روستایی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این استان در حوزه اینترنت روستایی در زمره سه استان برتر کشور قرار دارد، اظهار کرد: پوشش اینترنت روستایی در استان سمنان به ۹۲ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار رسیده است.

علیرضا نعیمی صدیق افزود: این میزان پوشش در بسیاری از استان‌های کشور وجود ندارد و خوشبختانه در استان سمنان طی سال‌های اخیر گام‌های سازنده‌ای در حوزه توسعه اینترنت روستایی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از روستاهای استان سمنان هم‌اکنون از اینترنت پرسرعت بهره‌مند هستند، گفت: تلاش داریم اینترنت مورد نیاز کسب‌وکارهای روستایی، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری، خدمات، معادن و سایر فعالیت‌های اقتصادی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به نقش روزافزون اینترنت در اقتصاد، خدمات و زندگی روزمره، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستاهای استان سمنان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت کسب‌وکارهای محلی، تسهیل خدمات‌رسانی و کاهش فاصله ارتباطی میان مناطق روستایی و شهری باشد.