جزئیات شرکت نشریات دانشجویی در جشنواره فرهنگی علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای شرکت نشریات دانشجویی در پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراخوان داد.

براین اساس تمامی فعالان حوزه نشریات دانشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل مدیران مسئول، سردبیران، نویسندگان و خبرنگاران می‌توانند آثار نشریات خود را در دو رشته آثار برتر و نشریات برتر برای شرکت در بخش نشریات دانشجویی پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارائه کنند.

در زمینه آثار برتر 12رشته‌ و در زمینه نشریات برتر 10رشته متناسب با تولیدات و دستاوردهای فعالیت‌های مطبوعاتی دانشجویان علوم پزشکی تدارک دیده شده اما آثاری در بخش‌ نشریات دانشجویی پنجمین جشنواره شرکت داده می‌شود که در فاصله زمانی اول فروردین ماه 1391 تا پایان اسفند‌ماه 1391 در یکی از نشریه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که دارای مجوز انتشار و فعالیت هستند، به چاپ رسیده باشد.

دست‌اندرکاران نشریات دانشجویی در هر زمینه می‌توانند حداکثر یک اثر در موضوع ویژه و 3 اثر در موضوع آزاد به دبیرخانه اجرایی مرحله دانشگاهی ارائه کنند که هر اثر تنها در یک رشته/زمینه شرکت داده می‌شود و چنانچه تعداد بیشتر از موارد ذکر شده در هر رشته ارسال شود دبیرخانه آثار اضافی را حذف خواهد کرد.

همچنین در راستای توجه به فعالیت در حوزه فضای مجازی و همچنین توسعه و ترویج نشریات الکترونیکی در دانشگاه‌ها، به نشریاتی که دارای نسخه الکترونیکی (وبلاگ و یا وب‌‌سایت) با معیارهای بخش فن‌آوری اطلاعات جشنواره باشند، امتیاز ویژه تعلق خواهد گرفت.

زمینه‌های دو رشته آثار برتر و نشریات برتر برای شرکت در بخش مسابقه‌ای جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشخص شده که شامل گزارش، مصاحبه، خبر، سرمقاله ، یادداشت، طرح جلد، گرافیک و صفحه‌آرایی، طنز، کاریکاتور، مقالات سیاسی، مقالات فرهنگی– اجتماعی و علمی، ادبی، هنری، دینی، صنفی، سیاسی، الکترونیک، ورزشی و طنز- کاریکاتور خواهد بود.