بیش از ۲ همت پروژه‌ آبرسانی در استان کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت: هم‌زمان با فرارسیدن هفته دولت، پروژه‌های تأمین و آبرسانی در مناطق شهری و روستایی استان کرمان با هدف ارتقای پایداری شبکه، کاهش تنش آبی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۶ میلیارد تومان در شهرستان‌های ارزوئیه، بردسیر، بم، جیرفت، زرند، عنبرآباد، کرمان، کوهبنان و کهنوج اجرا شده و نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شرب هم‌استانی‌ها خواهد داشت.

وی با اشاره به طرح‌های شاخص روستایی و شهری ادامه داد: طرح آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی در سطح استان، شامل حفر و تجهیز چاه‌ها، لایروبی چشمه‌ها، بهسازی قنات، احداث مخازن ذخیره، ایستگاه‌های پمپاژ و اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع، در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

عبدیان، گفت: طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان نیز با حفر و تجهیز ۱۲ حلقه چاه پدافندی، اجرای ۶.۵ کیلومتر خط انتقال و ۱۰ کیلومتر خطوط جمع‌آوری چاه‌ها، از جمله پروژه‌های قابل بهره‌برداری در هفته دولت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان افزود: اجرای فاز دوم سامانه حذف آرسنیک مخازن حسین‌آباد جیرفت با ظرفیت ۱۷۰ لیتر بر ثانیه، توسعه شبکه توزیع در شهرک‌های الهیه و باهنر جیرفت، آبرسانی به مسکن مهر بروات، بهره‌برداری از مخزن ذخیره شهر بروات و بازسازی شبکه فرسوده توزیع آب و انشعابات شهر کوهبنان نیز در زمره طرح‌هایی قرار دارد که هم‌زمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های تأمین آب در شهرهای ارزوئیه، دشتکار، بم، بروات، بلوک، علی‌آباد جیرفت، زرند، عنبرآباد و کهنوج نیز با اجرای عملیات حفر و تجهیز چاه، احداث خطوط انتقال، توسعه شبکه‌های توزیع و اجرای خطوط برق‌رسانی، آماده بهره‌برداری شد.