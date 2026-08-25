به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه خلف‌زاده با اشاره به جایگاه شعر در ثبت و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت اظهار کرد: شعر دفاع مقدس و مقاومت تنها روایت یک دوره تاریخی نیست، بلکه زبان ماندگار نسلی است که ایستادگی، فداکاری و عزت را به‌عنوان بخشی از هویت این سرزمین به یادگار گذاشته است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به ادبیاتی نیاز داریم که بتواند حماسه‌ها، رشادت‌ها و آرمان‌های شهدا و رزمندگان را با زبانی هنرمندانه و اثرگذار به نسل‌های جدید منتقل کند و شاعران می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادبی و هنری، روایت‌هایی ماندگار از دفاع مقدس، مقاومت و حوادث و تحولات روز ارائه دهند.

دبیر کنگره با بیان اینکه قم یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، دینی و انقلابی کشور و دارای ظرفیت قابل توجهی در حوزه شعر و ادبیات مقاومت است، گفت: برگزاری مرحله استانی این کنگره در قم فرصتی برای حضور شاعران جوان و پیشکسوت در کنار یکدیگر و ارائه روایت‌های آنان از فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت است و می‌تواند زمینه شناسایی و معرفی استعدادهای تازه در این عرصه را فراهم کند.

خلف‌زاده ادامه داد: در فراخوان امسال، شش محور برای کنگره در نظر گرفته شده است که دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با موضوع چرایی و چگونگی، شهدای شاخص دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شامل فرماندهان، دانشمندان و مدیران و همچنین جبهه مقاومت اسلامی در لبنان، یمن، سوریه، غزه و دیگر مناطق را دربرمی‌گیرد.

وی عاشورا و شهدای دفاع مقدس و مقاومت را از دیگر محورهای این کنگره عنوان کرد و افزود: محور پنجم به «وداع و تشییع تاریخی رهبر شهید و بعثت مردمی» اختصاص دارد که در آن حضور مردم ایران، یمن، عراق، ترکیه و پاکستان و نگاه رسانه‌ها به این رویداد مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت مرحله استانی قم گفت: بخش ویژه کنگره نیز با عنوان «آقای شهید» به امام شهید، خانواده و همراهان ایشان اختصاص دارد.خلف‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه به زبان و بیان نسل جدید در شعر مقاومت اظهار کرد: انتظار ما این است که شاعران ضمن حفظ اصالت و ارزش‌های محتوایی شعر دفاع مقدس و مقاومت، به دنبال کشف زاویه‌های تازه، زبان خلاقانه و روایت‌های متفاوت باشند و ماندگاری این فرهنگ نیازمند تولید آثار فاخر، به‌روز و قابل ارتباط با مخاطب امروز است.

وی افزود: شاعران می‌توانند برای مخاطبان بزرگسال، کودک و نوجوان و در هر قالب شعری، آثاری را در موضوعات شش‌گانه کنگره خلق و ارسال کنند.

دبیر کنگره از شاعران استان دعوت کرد در این رویداد مشارکت کنند و گفت: این کنگره متعلق به همه شاعران و اهالی فرهنگ و هنر استان است و امیدواریم با حضور پررنگ شاعران پیشکسوت، جوانان و استعدادهای نوظهور، مجموعه‌ای ارزشمند از آثار شعر دفاع مقدس و مقاومت در استان قم شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ است و علاقه‌مندان باید آثار خود را به صورت فایل Word، همراه با مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۳۸۳۸۳۱۹۹۰ یا پست الکترونیکی kongeresherdefaghom@gmail.com ارسال کنند.

خلف زاده در پایان اظهار داشت: دبیرخانه بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت در قم، در میدان شیخ مفید، بلوار شهید آوینی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت استان قم قرار دارد و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۳۲۵۵۴۴۱۰ داخلی ۱۱۲ تماس بگیرند.