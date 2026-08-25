انصاری: هماهنگی مدیران در مازندران ثمره وفاق دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید انصاری شامگاه سهشنبه در نشست شورای اداری مازندران، عملکرد مدیران استان در مدیریت موج سفرهای اخیر را قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد حضور شمار زیادی از مسافران در مازندران بودیم و با حضور میدانی در بخشهای مختلف استان، روند ارائه خدمات به مردم و مسافران را از نزدیک مشاهده کردم.
وی افزود: افزایش جمعیت استان در ایام تعطیلات، فشار قابل توجهی بر زیرساختها و شبکه خدماترسانی وارد میکند، اما با وجود این شرایط، در تأمین بنزین، توزیع کالاهای اساسی و سایر نیازهای عمومی، اختلال جدی ایجاد نشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور این موفقیت را نتیجه همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف عنوان کرد و گفت: زمانی که مدیران و دستگاهها مسائل را مشترک ببینند و برای حل آنها در کنار یکدیگر قرار گیرند، حتی شرایط پرحجم و دشوار نیز قابل مدیریت خواهد بود.
حجتالاسلام انصاری با اشاره به مفهوم وفاق در دولت چهاردهم بیان کرد: وفاق در عمل یعنی دستگاههای مختلف برای رفع مشکلات مردم، فارغ از تفاوتها، ظرفیتهای خود را کنار هم قرار دهند. نمونهای از این رویکرد اکنون در مازندران قابل مشاهده است.
وی افزود: شکلگیری چنین هماهنگیای در استان، حاصل مدیریت و هدایت مجموعه اجرایی و همراهی دستگاههای مختلف است و استاندار مازندران، در ایجاد و تقویت این فضای همکاری نقش محوری دارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به جایگاه مدیریتی استاندار مازندران تصریح کرد: دکتر یونسی مدیری مورد اعتماد رئیسجمهور و در تراز ملی است و با شناختی که از ظرفیتها و مسائل استان دارد، روند خدمترسانی و توسعه مازندران را دنبال میکند.
حجتالاسلام انصاری ادامه داد: تجربه مدیریت شرایط اخیر در مازندران یک پیام روشن دارد و آن اینکه همافزایی میان دستگاهها میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش داده و کیفیت خدمات ارائهشده به مردم را افزایش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این روند گفت: تقویت روحیه همکاری و مسئولیتپذیری مشترک میان مدیران میتواند به آرامش بیشتر در جامعه، تسریع در حل مسائل و فراهم شدن زمینههای مناسبتر برای پیشرفت استان منجر شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: آنچه در مازندران در حال تجربه شدن است، نمونهای از اجرای سیاست وفاق دولت چهاردهم در میدان عمل است و استمرار آن میتواند دستاوردهای بیشتری برای مردم استان به همراه داشته باشد.
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