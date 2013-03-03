دستيار ويژه رئيس جمهور روند پيشرفت پروژه هاي مهر ماندگار شاهرود را بررسي كرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان، دستیار ویژه رئیس جمهور در ادامه سفر به استان سمنان، به همراه عباس رهي، استاندار سمنان عصر يكشنبه ضمن بازديد از پروژه های مهر ماندگار شهرستان شاهرود شامل بیمارستان 160 تختخوابی فاطمیه، بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی ده تخته بیمارستان امام حسین (ع) و ورزشگاه 15 هزار نفری، روند پيشرفت اين پروژه ها را بررسي كرد.

بیمارستان 160 تختخوابی فاطمیه با 100 ميليارد ريال هزينه و 70 درصد پیشرفت برای تکمیل به 200 ميليارد ريال اعتبار دیگر نیاز است.

این بیمارستان دارای پنج بخش داخلی، جراحی، سوانح سوختگی و ترمیمی، زنان و زایمان و کودکان است.

بخش ده تخته جراحی قلب و آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین (ع) يا 15 ميليارد ريال هزينه 63 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تكميل آن به 40 ميليارد ريال اعتبار دیگر نیاز است.

ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون 30 ميليارد ريال هزینه شده است.

محرابيان در حاشیه بازدید از اين طرحها در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اينكه بیش از نیمی از 900 طرح مهر ماندگار کشور تاپایان فعالیت دولت دهم به بهره برداری می رسد، 30 طرح عمرانی در استان سمنان در زمره طرح های مهر ماندگار قرار گرفته و از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است که با بررسی پیشرفت طرح های مهرماندگار به طرح هایی که قابلیت بهره برداری تا موعد مقرر را داشته باشند اعتبار لازم اختصاص می یابد.

دستیار ویژه رئیس جمهور درباره اعتبار مورد نیاز طرح های مهرماندگار در سال جاری گفت: تمام تلاش خود را برای تخصیص اعتبار به طرح های مهر ماندگار تا پایان اسفند به کار می گیریم.

محرابیان در خاتمه افزود: بخش عمده ای از طرح های ماندگار در کشور متعلق به وزارتخانه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی است که از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.