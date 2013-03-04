با کردستان غریبه نیستم/ امیدوارم در خرداد 92 صداقت بر عوام فریبی غلبه کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی بعد از ظهر یکشنبه و برای سفری دو روزه وارد استان کردستان شد و در اولین روز ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، سخنرانی در جمع مردم سنندج و دیدار با خانواده شهید ماموستا شیخ الاسلام، امروز قرار است که با مردم شهرستان دیواندره در مسجد جامع این شهر دیدار داشته باشد.

محسن رضایی در بدو ورود به استان کردستان و در فرودگاه سنندج مورد استقبال فرماندار این شهرستان و مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان قرار گرفت و سپس در میان استقبال شماری از مردم وارد شهر سنندج شد.

در طول مسیر محسن رضایی از سوی شماری دف نواز و همچنین دوچرخه سوار همراهی می شد و همچنین حاضران با ذبح گوسفند مقدم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشتند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با حجت الاسلام حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان دیدار و گفتگو کرد و سپس با حضور در مجتمع فرهنگی فجر سنندج در اجتماع 500 نفر حاضر در این سالن سخنرانی کرد.

در ابتدای این مراسم محرم وزیری که از وی به عنوان مسئول ارتباطات مردمی محسن رضایی نام برده می شد سخنرانی کرد و در ادامه یکی از جوانان سنندجی به بیان دیدگاه های خود و سوالاتی از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و بعد از مراسم دف نوازی و موسیقی کردی نوبت به سخنرانی محسن رضایی رسید.

رضایی در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: من با کردستان غریبه نیستم و کردستان و مردم این دیار را خیلی خوب می شناسم و به همین دلیل مشکلات آنها را در این شرایط درک می کنم.

وی با اشاره به خاطرات خود از هشت سال دفاع مقدس به ویژه در مناطق مرزی استان کردستان در شهرستان های مریوان و سروآباد عنوان کرد: مردم این دیار همراه و همگام با رزمندگان اسلام در زمان هشت سال جنگ تحمیلی با تمام توان از نظام اسلامی محافظت کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: من به خوبی مردم این استان را درک می کنم چرا که خودم نیز فرزند زاگرس هستم و به همین دلیل خیلی خوب ویژگی های مردم ساکن در این منطقه را می شناسم.

با گذشت زمان سخنان محسن رضایی بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی به خود می گرفت تا جایی که وی با اشتباه خواندن سیاست های اقتصادی دولت در طی چند سال اخیر، ریشه اصلی گرانی های اخیر را داخلی و نبود مدیریت مناسب عنوان کرد و گفت: اگر برنامه ای وجود داشت می شد از شدت تاثیر تحریم های خارجی نیز کاست.

رضایی در ادامه به ویژگی های استان کردستان در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: کشاورزی در استان از ظرفیت های بالای برخوردار است و در صورت برنامه ریزی می توان به جایگاه بهتری رسید که ما برای این بخش یارانه سبز را در نظر گرفته ایم.

وی در ادامه توسعه و تقویت صنایع تبدیلی را در حوزه های مختلف کشاورزی و معدنی از دیگر نیازهای اصلی استان کردستان عنوان کرد و گفت: این استان استعدادهای خوبی در اختیار دارد که باید با بهره برداری مناسب از آنها زمینه را برای کاهش بیکاری فراهم کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: منطقه بکر اورامانات که شامل دو شهرستان مریوان و سروآباد می شود بهترین ظرفیت برای تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری و گردشگری را داراست که اگر این مهم عملی شود دیگر نه تنها قاچاقی باقی نمی ماند بلکه از میزان و شدت بیکاری به وجود آمده در این استان نیز کاسته می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود در این نشست با اشاره به اینکه امیدوارم در خرداد سال 92 صداقت در مقابل عوام فریبی پیروز شود، یادآور شد: امروز ایران اسلامی نیازمند مشارکت بیشتر نسل سوم و چهارم جوانان در صحنه است و به همین دلیل است که ما می توانیم با بسیج این ظرفیت عظیم روزهای بهتری را در تاریخ انقلاب در چهار سال آینده رقم بزنیم.

محسن رضایی بعد از سخنرانی در جمع مردم در مجتمع فجر راهی مسجد محله حاجی آباد از محلات حاشیه ای شهر سنندج شد و ضمن اقامه نماز، با مردم حاضر در این مسجد نیز از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس راهی منزل شهید ماموستا شیخ الاسلام نماینده سابق مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری شد و با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.

محسن رضایی قرار است که امروز ساعت 10 صبح ضمن حضور در شهرستان دیواندره، با مردم این شهر در مسجد جامع دیدار کند.