رئیس پژوهشکده غدد درون ریز دانشمند برتر ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نهاد که سهم بسزایی در تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام داشته است در این دوره بخش قابل ملاحظه ای را به فعالیتهای این پایگاه در ثبت و رده بندی عملکرد علمی کشورهای اسلامی اختصاص داد.

بر اساس بررسیهای انجام شده که به شکل جامع و از جنبه های گوناگون فعالیتهای علمی و پژوهشی را در کشورهای مختلف بررسی و مقایسه می کند، محققانی که دارای بیشترین تولیدات علمی بودند نیز مشخص گردید. این بررسی نشان می داد که در کشور ایران، در بین تمامی علوم، اعم از پزشکی و غیر پزشکی، دکتر فریدون عزیزی رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بالاترین میزان تولیدات علمی را در بین دانشمندان ایرانی داشته است.

دکتر عزیزی در این باره گفت: پایگاه استنادی جهان اسلام که تولید علم و مقالات دانشمندان جهان اسلام را مورد بررسی قرار می‌دهد، امسال هم مانند چند سال گذشته یک فهرست از 10 دانشمند برتر در جهان اسلام را بویژه از میان دانشمندان ایرانی انتخاب کرده است.

وی ‌افزود: این روند بسیار خوبی است، زیرا هم تولید علم با مراکز و کشورهای دیگر در منطقه مقایسه می‌شود و هم در میان دانشمندان ایرانی از افرادی که در تولید علم سهم بیشتری داشتند تقدیر می‌شود.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با بیان اینکه تعداد مقالات و کتابهایی را که منتشر کرده‌ام، طی سی و چند سال گذشته به هزار و 6 اثر رسیده و از مرز هزار تالیف علمی گذشته است گفت: این دستاورد نیز ممکن است از جمله ملاکهای انتخاب پایگاههای استنادی به شمار ‌رود.

عزیزی با اشاره به تلاش برای کاربردی کردن تحقیقات علمی در کشور می گوید: اکنون تولید علم در ایران به قدری سریع پیش می‌رود که از رتبه 50 یا 60 به جایگاه هفدهم در بعضی از پایگاهها و حدود هجدهم یا نوزدهم در برخی دیگر رسیده ایم.

وی تاکید کرد: اما قطعا آنچه مورد انتظار محققین و سیاستگذاران علم هست تنها تولید و انتشار مقاله نیست بلکه مقالات بایستی کاربردی و نتیجه بخش بوده و نتایجی را نیز در پی داشته باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجام فعالیتهای گسترده تحقیقاتی در پژوهشکده علوم غدد درون ریز را در تولید علم و کسب این عنوان موثر دانسته و به حضور دکتر مهدی هدایتی و مهندس ناصر ولایی از دیگر اعضای هیئت علمی پژوهشکده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رتبه های چهارم و دهم این فهرست اشاره می‌کند.