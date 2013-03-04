بررسی دلایل مهاجرت نخبگان در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، فردا سه‌شنبه 15 اسفندماه کرسی آزاد اندیشی با عنوان "مهاجرت نخبگان" از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

این کرسی آزاد اندیشی با حضور دکتر جلیل فتح آبادی- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد.

موضوعات این نشست شامل موارد ذیل است:

مهاجرت استعدادهای برتر و نخبگان جامعه دانشگاهی ما به آن سوی مرزها به ویژه کشورهای غربی

رسالت علمی دانشگاه در قبال این پدیده و آینده جوانان دانش آموخته ما چیست؟

راه‌های عقلانی کردن پدیده مهاجرت به گونه‌ای که به سود کشور و فرد باشد چیست؟

این کرسی آزاداندیشی در تالار الزهرا دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.