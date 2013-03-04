کشور از وجود پرستار مدرسه محروم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فلاحی اظهار کرد: پس از مدتی چون امکان ادامه تحصیل این گروه وجود نداشت دیگر مربیان بهداشت مدارس تربیت نشدند و با بازنشسته شدن آنها همه مدارس فاقد کادر بهداشتی هستند. حال آنکه پرستاران در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، کانادا، سوئد، سوئیس، استرالیا و... پرستار مدرسه دارند.

وی ادامه داد: در این کشورها پرستاران به 2 شکل تحصیل می کنند یا پس از مقطع لیسانس در کارشناسی ارشد تحصیل می کنند یا پس از دوره لیسانس دوره های کوتاه مدت 6 ماه را گذارنده و فلوی پرستار مدرسه می شوند.

رئیس انجمن علمی پرستاری ایران با تاکید بر ضرورت غربالگری دانش آموزان در مدرسه به لحاظ انواع بیماریها گفت: همچنین دانش آموزان در مرحله رشد و تکامل و نیازمند دریافت خدمات مراقبتی و بهداشتی هستند.

فلاحی یادآور شد: دانش آموزان باید همواره به لحاظ بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای چشمی، دیابت، هموفیلی، ابتلا به صرع و... بررسی و غربالگری شوند یا در صورت بروز حمله به دانش آموزان مبتلا به صرع و آسم و... فردی مراقب آنها باشد.