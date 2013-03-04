اروپا نباید ترسی از رای ملت داشته باشد/ بروکسل باید ضعفهای خود را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دوریس لویتهارد" وزیر انرژی و راه و ترابری و محیط زیست سوئیس در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهار داشت: در بحران اخیر از اتحادیه اروپا برای در پیش گرفتن روند اصلاحات درخواست می شود و من بر این عقیده ام که این اتحادیه در این راستا می تواند برخی مولفه ها در سیستم سوئیس را پذیرفته و از آن الگوبرداری کند. سوئیس می تواند در مسئله مشارکت بیشتر شهروندان و فدرالیسم سهم موثری داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم همفکری و مبادله اطلاعات بین سوئیس و اتحادیه اروپا اظهار داشت: من از همکاران خود در اتحادیه اروپا درخواستهای مشابه زیادی را می شنوم که بروکسل باید به کشورهای عضو، آزادی بیشتری در اجرای تصمیمات اروپایی بدهد.

وی افزود: تا زمانی که میزان مشارکت شهروندان در تصمیم گیریهای اروپایی بالا نرود، ورود سوئیس به اتحادیه اروپا قابل قبول نیست. ما از حدود هشتاد سال پیش به مشارکت شهروندان در تصمیم گیریها در یک سیستم مستقیم دموکراتیک عادت کرده ایم. ما نباید هیچ ترسی از رای و نظر ملتهایمان داشته باشیم، زیرا این مسئله ساختار سیاسی ما را قدرتمند می کند.

وی در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه سخنرانی اروپایی نخست وزیر انگلیس ضد اروپایی نبود گفت: دیوید کامرون آشکارا گفت که اروپا در چه جاهایی ضعف دارد. بیکاری بالا، رکود اقتصادی و بدهیهای بالا به کاهش اهمیت جهانی اروپا منجر شده است، که وی واقع گرایانه این مسائل را نشان داد. این مسئله ضروری است که ما ضعف های خود را بپذیریم.

"لویتهارد" همچنین خاطر نشان کرد: ضروری است که ما برای شهروندان شفاف سازی کنیم و چشم اندازی از آینده را به آنها نشان دهیم.

