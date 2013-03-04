پلیس اتوبوس آبی ها را اسکورت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم استقلال در شهر قم برای برگزاری دیدار با تیم صبای این شهر باعث شد تا طرفداران این تیم در تمامی خیابانهای اطراف هتل خورشید جمع شوند. حاشیههای پیش از دیدار استقلال برابر صبا به شرح زیر است:
* تجمع فراوان هواداران استقلال در اطراف هتل خورشید باعث شد تا ماموران خیابان ها منتهی به این هتل را ببندند. در اطراف هتل محل اقامت استقلال ترافیک سنگینی به وجود آمده بود.
* بازار عکس یادگاری با بازیکنان تیم استقلال کاملا داغ بود. اکثر کارکنان هتل خورشید با موبایلهای خود در کنار بازیکنان عکس یادگاری گرفتند و در بیرون از هتل هم هواداران این تیم به دنبال عکس و امضاء با بازیکنان بودند.
* اتوبوس تیم استقلال با اسکورت پلیس به سمت ورزشگاه یادگار امام(ره) حرکت کرد و به دنبال آن نیز ماشینهای زیادی با پرچم آبی در حال حرکت بودند.
* امیر قلعهنویی در بین طرفداران قمی استقلال از محبوبیت بالایی برخوردار بود به طوری که در خیابانهای منتهی به ورزشگاه محل بازی دو تیم بارها تشویق شد.
* در اتوبان تهران - قم نیز ماشینهای زیادی با پرچم های آبی دیده می شد. هواداران استقلال از تهران خود را به قم رساندند تا تیم محبوب خود را تنها نگذارند.
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