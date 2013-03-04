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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

لیگ برتر کشور/

نیمه نخست؛ تراکتورسازی 2 - نفت تهران یک/ سیدصالحی سیزدهمین گل خود را به ثمر رساند

نیمه نخست؛ تراکتورسازی 2 - نفت تهران یک/ سیدصالحی سیزدهمین گل خود را به ثمر رساند

تبریز – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز توانست در نیمه نخست بازی ، با نتیجه دو بر یک نفت تهران را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در هفته بیست و هشتم لیگ برتر کشور ، تیم فوتبال تراکتورسازی رأس ساعت 16 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف تیم نفت تهران رفت که نیمه نخست این دیدار با نتیجه 2 بر 1 به پایان رسید.

در دقیقه 15 این دیدار اولین موقعیت گل را تیم تراکتورسازی تبریز با سانتر مصطفی اکرامی و ضربه سر سیدمهدی سیدصالحی ایجاد کرد که دروازه بان نفت با هوشیاری ، آن را مهار کرد.

در دقیقه 23 بازی یعقوب کریمی با تک به تک ، با مهدی ثابتی این بار موقعیت گل را برای تیم نفت تهران فراهم کرد که محمد نصرتی مانع از ورود توپ به درون دروازه ی تراکتورسازی شد.

اما در دقیقه 33 این دیدار محمد ابراهیمی توانست با سانتر خود سیدمهدی سیدصالحی را در لیگ برتر کشور 13 گلی کند.

دو دقیقه بعد از این گل نیز جواد کاظمیان با اشتباه حامد فلاح زاده توانست دومین گل تراکتورسازی را در این دیدار به ثمر برساند.

پس از به ثمر رسیدن این گل نیز ، در دقیقه 37 علیرضا کرامت ، کاپیتان نفت نیز با ضربه سر نتیجه بازی 2 بر یک کرد تا نیمه نخست با این نتیجه به پایان برسد.

کد مطلب 2011506

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