صعود موقت تراکتورسازی به صدر جدول لیگ برتر کشور/ برد تراکتور زیر باران شدید

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و هشتم لیگ برتر کشور با نتیجه 2 بر یک در مقابل نفت تهران به پیروزی رسید تا موقتا به صدر جدول لیگ برتر کشور صعود کند.

در این دیدار مهدی سیدصالحی در دقیقه 33 ، جواد کاظمیان در دقیقه 35 برای تراکتورسازی تبریز و علیرضا کرامت در دقیقه 37 بازی برای نفت تهران گلزنی کردند.

نیمه دوم این بازی که زیر باران شدید در ورزشگاه 70 هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز و با حضور بیش از 15 هزار نفر تماشاگر در جریان بود ، محسن قهرمانی داور این دیدار به احمد آل نعمه و مرتضی پورعلی، بازیکنان نفت تهران کارت زرد نشان داد.

احمد آل نعمه در دقیقه 80 این دیدار با شوت به سمت دروازه تراکتورسازی ، این دروازه را باز کرد ولی کمک داور این دیدار ، آن را مردود اعلام کرد.