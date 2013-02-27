منوچهر متکی به خرم آباد سفر می کند/ برگزاری نشست در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان روز یکشنبه 13 اسفند ماه سالجاری برنامه نشست سیاسی با حضور دکتر منوچهر متکی در دانشگاه لرستان برگزار می شود.

قرار است در این برنامه به بررسی مسائل مربوط به فتنه 88، نقش کشورهای غربی در فتنه 88 و برنامه غرب برای انتخابات یازدهم پرداخته شود.

بنابر این گزارش این برنامه از ساعت 14 الی 16 در دانشگاه لرستان برگزار می شود و حضور برای عموم دانشجویان دانشگاه لرستان آزاد خواهد بود.

همچنین نیز در پایان این نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با منوچهر متکی نیز برگزار خواهد شد.