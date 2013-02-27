  1. استانها
  2. لرستان
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

منوچهر متکی به خرم آباد سفر می کند/ برگزاری نشست در دانشگاه لرستان

منوچهر متکی به خرم آباد سفر می کند/ برگزاری نشست در دانشگاه لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: منوچهر متکی برای برگزاری یک نشست سیاسی در دانشگاه لرستان به خرم آباد سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان روز یکشنبه 13 اسفند ماه سالجاری برنامه نشست سیاسی با حضور دکتر منوچهر متکی در دانشگاه لرستان برگزار می شود.

قرار است در این برنامه به بررسی مسائل مربوط به فتنه 88، نقش کشورهای غربی در فتنه  88 و برنامه غرب برای انتخابات یازدهم پرداخته شود.

بنابر این گزارش این برنامه از ساعت 14 الی 16 در دانشگاه لرستان برگزار می شود و حضور برای عموم دانشجویان دانشگاه لرستان آزاد خواهد بود.
همچنین نیز در پایان این نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با منوچهر متکی نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2007890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها