به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از تساوی عصر امروز دوشنبه تیمش برابر استقلال در سالن کنفرانس ورزشگاه یادگار امام ضمن بیان این مطلب افزود: بازی سختی را برابر تیم صدرنشین و پرمهره استقلال پشت سرگذاشتیم. ما در طول هفته گذشته از نظر روحی و روانی با بازیکنان در مورد این دیدار کار کردیم و برای حمله و دفاع برنامه های ویژه ای داشتیم. در نیمه اول موقعیت های زیادی ایجاد کردیم اما پس از آنکه دو تعویض اجباری داشتیم دچار نقص شدیم.

وی با بیان اینکه بازی در اختیار بازیکنان صبا بود خاطرنشان کرد: ما تاکنون در مورد داوری صحبتی نکرده ایم و اعتراضی هم به وضعیت قضاوت های دیدارهای گذشته نداشته ایم. من خودم مهاجم بوده ام و می دانم که اگر یک مهاجم درون محوطه جریمه روی مدافع بلند شود و تعادل او را برهم بزند خطا است. اما متاسفانه داور به سادگی از کنار خطای بازیکن استقلال قبل از صحنه پنالتی گذشت. بازیکن استقلال قبل از اینکه مدافع ما روی عمران زاده خطا کند روی مدافع صبا مرتکب خطا شد اما داور این صحنه را ندید.

صمد مرفاوی با ادامه انتقاداتش از داور این دیدار گفت: مگر یک داور چند بار باید در طول یک مسابقه اشتباه کند. ما امروز استقلال را آزار دادیم اما اشتباه داوری دو امتیاز حساس را از ما گرفت. اگر هم من راجع به داوری صحبت کنم اعدامم می کنند. حالا اگر کمیته داوران هم این داور را دو جلسه محروم کند تکلیف امتیازات از دست رفته صبا چه می شود. امیدوارم از این پس در مورد داوری دقت بیشتری صورت بگیرد تا حقی از تیمی ضایع نشود.

وی در مورد دلایل استفاده از حامد لک درون دروازه صبا در دیدار برابر استقلال گفت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. ما می دانستیم که استقلال بازیکنان قد بلندی دارد که به همین خاطر رو به بازی هوایی خواهند آورد. با این آگاهی از حامد لک درون دروازه استفاده کردیم که خوشبختانه عملکرد بسیار خوبی نیز داشت. با این حال داور این دیدار ضمن اینکه یک بازیکن ما را اخراج کرد دو بازیکن دیگر را نیز سه اخطاره کرد.