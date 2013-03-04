10 گل به صبا زده ام/ استقلال خوش شانس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی در پایان دیدار شامگاه دوشنبه استقلال و صبایقم در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه یادگار امام(ره) قم در خصوص صحنه مشکوک به پنالتی روی او گفت: من دقیقا متوجه نشدم که پنالتی رخ داد یا خیر، چونکه با سهراب بختیاری زاده بر سر توپ بدن به بدن بودیم و حس کردم به پایم ضربه خورده است ولی تشخیص آن با داور بوده است.
وی درباره پنالتی که در آخرین لحظات به ثمر رساند نیز عنوان کرد: از قبل در جلسه فنی بازی مشخص شده بود که در صورت اعلام پنالتی به سود استقلال، من زننده آن باشم که خوشبختانه توانستم گلزنی کنم. این دهمین گلی بود که وارد دروازه صبا کردهام .
این بازیکن در خصوص این که گفته میشود استقلال خوش شانس است، خاطرنشان کرد: استقلال تیم خوش شانسی نیست. البته بعضی وقتها ممکن است خوش شانس باشیم ولی بدشانسیهای زیادی هم داشتهایم. به نظرم تیم ما خیلی سرحال است و میتوانیم به قهرمان شدن امیدوارتر باشیم.
برهانی در پایان صحبت هایش گفت: من تا به حال به الهلال عربستان گل نزدهام ولی امسال میخواهم این طلسم را بشکنم.
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