مصمم به کسب سه امتیاز از استقلال هستیم/ صبا نیاز مبرمی به پیروزی دارد

ناصر بختیاری زاده در حاشیه آخرین تمرین تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه یادگار امام قم، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: همانگونه که در تمرینات ملاحظه کردید بازیکنان از شادابی و نشاط خوبی برای این بازی برخوردار هستند.

وی ابراز داشت: شما بهتر می دانید که وقتی تیم های لیگ برتری در مقابل استقلال یا پرسپولیس بازی دارند، انگیزه بازیکنان چند برابر می شود، آنها در مقابل میلیون ها بیننده تلویزیونی و هزاران هوادار حاضر در ورزشگاه می خواهند توانایی های خود را به خوبی نشان بدهند، به همین خاطر انگیزه برای کسب پیروزی در تک تک آنها چند برابر می شود.

مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: البته این مهم تاثیرات مثبت و منفی هم می تواند به دنبال داشته باشد با این حال امیدواری ما این است که تیم با تجربه، تکنیکی و تاکتیکی صبای قم بتواند در مقابل صدرنشین لیگ برتر یکی از بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشته و با کسب سه امتیاز میدان را ترک کند.

وی تاکید کرد: مکان یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جایگاه خوبی برای تیم فوتبا صبای قم نیست و طبیعی است که بازیکنان ما از این نظر نیز انگیزه دارند که تیم را از انتهای جدول رده بندی جدا کرده و به رده های بالای جدول برسانند.

بختیاری زاده عنوان داشت: تمامی این انگیزه ها در تیم ما و البته تلاش برای کسب عنوان قهرمانی در فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در تیم استقلال تهران همگی عواملی هستند که قطعا منجر به جذاب شدن این بازی خواهد شد و امیدوارم تیمی که خوب بازی می کند و شایسته است به نتیجه دلخواه خود دست یابد.

وی ادامه داد: در طول هفته جاری و به ویژه بعد از مسابقه با نفت تهران در تعطیلات کوتاه لیگ برتر، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و بازیکنان صبا از هر نظر در شرایط آمادگی کافی قرار دارند تا در بازی با استقلال تهران چهارمین برد خانگی را کسب کنیم.

مربی تیم صبای قم ابراز کرد: بر خلاف بازی قبل که چند بازیکن خوب تیم را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم، در بازی مقابل استقلال تهران تمام بازیکنان صبا در سلامت و صحت کامل آماده حضور در میدان هستند و امیدواریم در کنار هم بازی خوبی ارائه دهیم.

تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در یکی از بازی‌های هفته یازدهم دور برگشت مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت 17:25 دقیقه امروز دوشنبه چهاردهم اسفند ماه در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می‌روند.