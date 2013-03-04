دلیلی برای تغییر زمان بازی سپاهان - استقلال وجود ندارد/ باید به استقلال تبریک گفت!

فرشید طالبی پس از پایان بازی تیمش مقابل گهر دورود به خبرنگار مهر گفت: دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند ولی ما بهتر بودیم که به پیروزی رسیدیم و توانستیم با سه امتیاز دورود را ترک کنیم.

وی همچنین در مورد اعتراضهای هواداران گهر نیز عنوان کرد: اعتراض هواداران در فوتبال طبیعی است و در تمامی استادیوم ها همواره شاهدیم که هر گاه تیم میزبان نتیجه لازم را نمی گیرد هواداران به عملکرد آنها اعتراض می کنند.

مدافع میانی تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین گفت: حضور گهر در لیگ برتر حق مردم دورود است و آنها حق دارند نگران نتایج تیمشان باشند.

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر زمان برگزاری بازی تیم های استقلال و سپاهان در چهارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی اشاره کرد و گفت: به نظر من این اصلا قابل توجیه نیست که سازمان لیگ بخواهد با هر درخواستی از سوی باشگاه استقلال یا امثال آن موافقت کند.

مدافع میانی تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه داد: اگر سازمان لیگ از ابتدا این تاریخ را در نظر گرفته است دلیلی ندارد که بخواهد با درخواست باشگاه استقلال آن را تغییر دهد.

وی افزود: اگر زمان این بازی تغییر کند باید به استقلال تبریک گفت که توانسته حرف خود را در فدراسیون به کرسی بنشاند و برای این تغییر نیز باید از همین الان قهرمانی را به استقلال تبریک گفت!