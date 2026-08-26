بهرام خواجهسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان فریدن اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۵۵ پروژه در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۵۲۷ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همچنین عملیات اجرایی پنج پروژه جدید با اعتباری بالغ بر ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آغاز خواهد شد.
فرماندار فریدن با بیان اینکه پروژههای قابل افتتاح در بخشهای مختلف شهرستان اجرا شده است، گفت: طرحهای حوزه عمران شهری و روستایی شامل آسفالت، زیرسازی، جدولگذاری، احداث کانیو، خرید ماشینآلات و اجرای روشنایی معابر است.
خواجهسعیدی ادامه داد: در حوزه آب و فاضلاب نیز پروژههایی شامل حفر چاه و آبرسانی به مناطق مختلف شهرستان پیشبینی شده است. همچنین در بخش برق، طرحهای روشنایی معابر و تبدیل شبکه سیمی به کابل از جمله پروژههای قابل افتتاح به شمار میرود.
وی احیای قنوات، اجرای طرحهای گلخانهای، پروژههای راهداری و آسفالت راهها، احداث مسکن مددجویی و راهاندازی نیروگاه خورشیدی را از دیگر طرحهای هفته دولت در فریدن عنوان کرد.
خواجهسعیدی ضمن قدردانی از مشارکت فعال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: جا دارد از تلاشها و اهتمام ویژه سرمایهگذاران، بهویژه در اجرای پروژههای بخش کشاورزی که تماماً با آورده شخصی و سرمایهگذاری مستقیم خودِ این عزیزان به سرانجام رسیده و نقش بسزایی در رونق منطقه داشته است، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
فرماندار فریدن با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال گفت: طی یک سال گذشته یکهزار و ۱۴ فرصت شغلی در شهرستان محقق شده است.
وی افزود: در همین مدت، برای حمایت از کسبوکارهای خانگی نیز ۱۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت یا تخصیص داده شده است که نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تقویت درآمد خانوارها داشته است.
خواجهسعیدی با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرحهای توسعهای در فریدن اظهار کرد: اولویت مدیریت شهرستان، تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای عمرانی و خدماتی و حمایت از طرحهای اشتغالزا و تولیدی است.
وی در پایان تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان بر آن است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تعامل سازنده با دستگاههای استانی، روند توسعه متوازن فریدن در راستای تحقق مطالبات مردمی تداوم یابد.
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