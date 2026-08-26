پیام معنادار یوفا به فیفا/ داور سومالیایی جنجالی مهمان ویژه اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحاد میان یوفا و فیفا بار دیگر تحت تأثیر تصمیمی جنجالی قرار گرفته است؛ اتحادیه فوتبال اروپا «عمر آرتان» داور سومالیایی که در جریان جام جهانی از سوی آمریکا از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد، را به سمینار داوران برتر اروپا دعوت کرده است.

این نخستین حمایت یوفا از آرتان نیست. این نهاد پیش از این نیز با انتخاب این داور آفریقایی برای قضاوت دیدار سوپرجام اروپا، پیام روشنی ارسال کرده بود. آرتان در دیدار ۱۲ اوت در سالزبورگ که میان پاری‌سن‌ژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، و استون ویلا، قهرمان لیگ اروپا، برگزار شد، قضاوت کرد؛ مسابقه‌ای که با قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن به پایان رسید.

اما یوفا به همین اقدام بسنده نکرده و اکنون آرتان را به نخستین سمینار داوری فصل جدید دعوت کرده است؛ دوره‌ای که بهترین داوران قاره اروپا در آن حضور خواهند داشت.

این سمینار از ۳۱ اوت تا ۲ سپتامبر در مقر یوفا در ژنو سوئیس برگزار می‌شود و در آستانه آغاز مرحله لیگ لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپا برگزار خواهد شد.

آرتان در این دوره در کنار ۳۵ داور گروه ELITE، یعنی بالاترین سطح داوری اروپا، و ۶۱ داور گروه FIRST حضور خواهد داشت. در میان داوران اروپایی حاضر نیز شش داور اسپانیایی دیده می‌شوند که سه نفر از آنها در گروه ELITE قرار دارند.

دعوت از آرتان در شرایطی انجام شده که کنار گذاشته شدن او از جام جهانی، بحث‌های زیادی را درباره تصمیمات مربوط به داوری این رقابت‌ها به وجود آورده است. حضور دوباره او در مهم‌ترین رویدادهای داوری یوفا، آن هم در کنار برترین داوران اروپا، می‌تواند نشانه‌ای معنادار از حمایت این نهاد از داور سومالیایی تلقی شود.