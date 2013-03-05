آخرین فرصت برای فینالیست شدن/ ببر تا صعود کنی!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه تیم‎‌های کاله و متین به ترتیب در تهران و ورامین موفق به شکست پیکان و سایپا شدند در دیدار دوم مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با وجود پنجم گیم رقابت نتوانستند برتری خود را تکرار کنند تا دیدارهای سوم تعیین کننده فینالیست‌های این فصل از مسابقات باشد. این دیدارها روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

از سالی که مسابقات باشگاهی کشور پس از دیدارهای دوره‌ای وارد مرحله پلی‌آف شد، پیکان همواره یکی از تیم‌های فینالیست بود تا اینکه سال گذشته کاله پس از چهار سال حضور در رقابت‌های لیگ برتر، این تیم را در سومین دیدار مرحله نیمه نهایی شکست داد و با برپایی جشن اولین صعود خود به فینال مانع از تکرار سنت همیشگی لیگ برتر مبنی بر فینالیست شدن پیکان شد.

دست سرنوشت امسال این دو تیم را در مرحله تعیین فینالیست‌ها بازهم مقابل هم قرار داد. مرحله‌ای که رقابت پیکان و کاله در آن تا کنون مساوی پیش رفته است اما بالاخره فردا یکی از آنها صعود خواهد کرد. پس از آخرین قهرمانی صنام در لیگ ایران پیکان طی 6 دوره متوالی قهرمان شد تا اینکه سال گذشته سنت شکنی آملی‌ها مانع از ادامه روند قهرمانی خودروسازان شد.

به طور حتم کاله که پنج سال پیش با قهرمانی در لیگ دسته اول وارد لیگ برتر شد و سال گذشته اولین فینال خود را با قهرمانی به پایان رساند، امسال هم به دنبال فینال و امتحان شانس خود برای یک قهرمانی دیگر است اما در نهایت جنگ میان پرافتخارترین تیم ایران و آسیا با مدافع عنوان قهرمانی به سود کدام تیم تمام می‌شود؟ پاسخ این پرسش فقط در پایان دیدار سوم این دو تیم قابل بیان خواهد بود.

متین ورامین و سایپا هم برگزار کننده دیگر دیدار سوم مرحله رده‌بندی هستند. دیداری که اگر طبق تصمیم هفته گذشته فدراسیون سالن دوازده هزار نفری آزادی برای برگزاری آن تعیین می‌شد، اصلا انجام نمی‌شد چون ورامینی‌ها در دفاع از حقی که برای میزبانی در این بازی داشتند، اعلام کرده بودند حاضر به بازی در این سالن نیستند و انصراف خواهند داد. گویا همین تهدید و اعتراض شدید ورامینی‌ها موجب شد تا مسئولان فدراسیون والیبال با توجه به تضمین شورای امنیت استان تهران برای تامین امنیت در سالن ورامین، از تصمیم خود بازگردند.

ورامینی‌ها همه این کارها را انجام دادند چون می‌خواستند در نخستین سال حضورشان در لیگ برتر، روند خوب بودن‌شان را تا فینال ادامه دهند این در حالی است که نارنجی‌پوشان سایپا تجربه‌های زیادی از حضور در فینال دارد اما هیچ گاه قهرمان نشده است. در هر صورت فردا از این میان این دو تیم هم فقط یکی جواز حضور درفینال را خواهد گرفت.

برنامه دیدارهای سوم و پایانی مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه 91/12/16

* پیکان تهران - کاله آمل (ساعت 15:30 - خانه والیبال تهران)

* متین ورامین - سایپا البرز (ساعت 15:30 - سالن شهید گل عباسی ورامین)

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، تیم کاله در دیدار نخست مقابل پیکان به برتری 3 بر 2 دست یافت اما در دیدار دوم که در آمل برگزار شد، 3 بر 2 شکست خورد. تیم متین نیز پس از پیروزی 3 بر صفر در دیدار نخست، دومین دیدار برابر سایپا را در سالن انقلاب کرج با نتیجه 3 بر 2 واگذار کرد.