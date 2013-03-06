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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

نیمه نهایی لیگ والیبال/

فینالیست شدن کاله پس از 14 گیم رقابت با پیکان

فینالیست شدن کاله پس از 14 گیم رقابت با پیکان

تیم کاله آمل با غلبه بر پیکان در مجموع دیدارهای برگزار شده در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ، فینالیست این دوره از رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم تیم‌های پیکان تهران و کاله آمل در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار شد که طی آن کاله موفق شد با نتیجه 3 بر یک صاحب برتری شود. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* پیکان تهران یک - کاله آمل 3
(20 بر 25)، (26 بر 28)، (25 بر 22)، (23 بر 25)

مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. دیدارهای اول و دوم این مرحله میان تیم‌های کاله و پیکان با نتیجه مشابه 3 بر 2 به ترتیب به سود شاگردان بهروز عطایی و پیمان اکبری به پایان رسید. بدین ترتیب تیم کاله با کسب پیروزی در دو دیدار این مرحله از رقابت‌ها، راهی دیدار نهایی مسابقات شد.

سال گذشته نیز کاله با از پیش رو برداشتن پیکان در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فینالیست شد و در نهایت با غلبه بر سایپا به عنوان قهرمانی دست یافت.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور میان دو تیم متین ورامین و سایپا البرز در سالن شهید گل عباسی ورامین و 2 بر یک به سود سایپا در جریان است.

کد مطلب 2013304

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