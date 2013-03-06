فینالیست شدن متین در دیداری که نیمه تمام ماند/ سایپا زمین بازی را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم متین ورامین که طی دو دیدار گذشته مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مقابل سایپا البرز به ترتیب صاحب برد و باخت شده بود، امروز چهارشنبه در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف شاگردان فرهاد نفرزاده رفت. البته قرار بود این دیدار در سالن شهید دوازده هزار نفری آزادی تهران برگزار شد اما به دنبال اعتراض ورامینی‌ها و تهدید آنها به کناره‌گیری از مسابقات و البته موافقت شورای تامین امنیت استان تهران برای بر عهده گرفتن مسئولیت برگزاری این دیدار، بازی طبق برنامه اولیه در ورامین برگزار شد.

این بازی تا پایان گیم چهارم بدون هیچ مشکلی پیگیری شد و هر یک از دو تیم موفق به کسب پیروزی در دو گیم شدند. به همین دلیل کار به گیم پنجم کشیده شد. بازی در این گیم تا نتیجه 14 بر 11 بدون مشکل به سود تیم میزبان پیش می‌رفت بازیکنان سایپا زمین بازی راترک کردند.

کارت زردی که از سوی داور به یکی از بازیکنان سایپا داده شد باعث اعتراض آنها و ترک زمین شد. بازیکنان سایپا حاضر به ادامه بازی نشدند و به همین دلیل بازی تمام شده اعلام شد.

منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: بازی در شرایطی نیمه تمام ماند که ورامینی‌‎ها پیش بودند. با توجه به اینکه سایپا حاضر به ادامه بازی نشده است، متین برنده این بازی خواهد بود. اما معمولا نتیجه دیدارهایی که در آن یک تیم زمین بازی را ترک می‌کند و حاضر به ادامه بازی نمی‌شود، 3 بر صفر اعلام می‌شود. بنابراین نتیجه این بازی 3 بر صفر خواهد بود و برای هر گیم نتیجه 25 بر صفر لحاظ می‌شود.

رحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می شود. بدین ترتیب شاگردان ....... با کسب برتری در مجموع دو دیدار این مرحله فینالیست شد تا در دیدار نهایی به مصاف کاله برود. کاله دقایقی پیش با غلبه بر پیکان فینالیست شد.