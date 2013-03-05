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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

در بندر عباس/

بیست و یكمین همایش بین المللی خلیج فارس آغاز به كار كرد

بیست و یكمین همایش بین المللی خلیج فارس آغاز به كار كرد

بندرعباس- خبرگزاری مهر: بیست و یكمین همایش بین المللی خلیج فارس با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی كار خود را در بندرعباس آغاز كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد كیایی دبیر بیست و یكمین همایش بین المللی خلیج فارس صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت: برگزاری این گونه همایش ها در استان های مختلف كشور فرصت مناسبی است تا مسایل مختلف سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی كشور با مردم شهرهای مختلف ایران در میان گذاشته شود.

وی ادامه داد: فراخوان همایش بیست و یكم خلیج فارس از دو ماه پیش اعلام و پس از آن 160 خلاصه مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.

دبیر بیست و یكمین همایش بین المللی خلیج فارس افزود: پس از بررسی مقالات 60 خلاصه مقاله مورد تایید كمیته علمی همایش قرار گرفت و پس بررسی نهایی متن كامل 40 مقاله برتر در همایش بیست و یكم ارایه می شود.

كیایی تصریح كرد: 22 مورد از مقالات برتر مربوط به شركت كنندگان خارجی و 18 مقاله مربوط به شركت كنندگان ایرانی است.

وی در پایان خاطرنشان كرد: عنوان اصلی این همایش جهان در حال گذار و ژئوپلتیك جهان اسلام و خلیج فارس است و همچنین 6 نشست تخصصی نیز در این همایش برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بیست و یكمین همایش بین المللی خلیج فارس با حضور اندیشمندانی از بیش از 20 كشور دنیا از 15 الی 18 اسفند ماه در بندرعباس برگزار می شود.

کد مطلب 2011901

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