اجرای بتن فشرده به جای آسفالت در راهسازی و فضاهای شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا در محل اجرای پروژه کاربرد لایه های بتنی فشرده غلتکی به جای آسفالت در سایت مسکن مهر شهر جدید هشتگرد در جمع خبرنگاران، گفت: هم اکنون در حال اجرای رویه های بتنی فشرده در پروژه نیک سیستم در شهر جدید هشتگرد هستیم و این لایه های بتنی به جای آسفالت و تحت نظارت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به اجرا می رسد.

وی با اشاره به ویژگی های این روش نسبت به آسفالت، اظهار داشت: این نوع از بتن، دوام بسیار بالا و هزینه کمتری نسبت به آسفالت دارد که می تواند ارزش افزوده بالایی را برای کشور داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به در دسترس بودن مصالح در این روش، بیان کرد: سیمان به اندازه کافی در کشور وجود دارد و دانش فنی و ظرفیت سازی خوبی برای تولید این بتن در کشور ایجاد شده است به همین دلیل برنامه ریزی شده که از این رویه های بتنی به جای آسفالت در فضاهای شهری و راهسازی استفاده شود.

فاطمی عقدا با بیان اینکه برای اولین بار این روش در در مسکن مهر اجرا می شود، افزود: در گذشته این روش به صورت آزمایشی در کشور انجام شده بود اما مرکز تحقیقات بصورت مدون و براساس تدوین آیین نامه این روش را اجرایی می کند.

وی تصریح کرد: ویژگی دیگر این بتن، صاف بودن کامل و گرم نشدن آن است ضمن آنکه تا سرعت 40 و 50 کیلومتر می توان از آن استفاد کرد و با اضافه شدن یک لایه نازک آسفالت، محدودیت سرعت هم برطرف می شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد قیمت بتن های فشرده در راهسازی، گفت: قیمت آن حداقل بطور متوسط در بزرگراه نزدیک به 25 درصد ارزان تر از آسفالت است و در محوطه های شهری بین 30 تا 40 درصد کاهش هزینه ها را به دنبال دارد.

فاطمی عقدا با بیان اینکه 18 شرکت بزرگ در این زمینه فعالیت می کنند، گفت: ساخت ماشین آلات در تولید این نوع بتن در مرکز برنامه ریزی شده است و امیدواریم با تولید بتن فشرده غلتکی صرفه جویی ارزی در حوزه قیر داشته باشیم تا پالایشگاه ها آن را به محصولات دیگر تبدیل کنند.

وی با اشاره به دوام این نوع از بتن به جای آسفالت، بیان کرد: دوام آسفالت در کشور بیش از 5 سال نیست اما عمر این روش بیش از 50 سال است زیرا این محصول خرابی ندارد و ترمیم آنها راحت تر انجام می گیرد.