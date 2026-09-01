بروز حادثه برای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است.

این سازمان توضیح داد که این کشتی هنگام عبور در خارج از تنگه، در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شرق شهر «خصب» در عمان، هدف اصابت سه «پرتابه ناشناس» قرار گرفته است. تاکنون گزارشی مبنی بر بروز تلفات یا مصدومیت در این کشتی منتشر نشده است.

ایران بارها اعلام کرده است که عبورنفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها بر اساس ترتیبات امنیتی صادر شده از سوی ایران امکان‌پذیر است و عبور از مناطق ناامن می‌تواند تبعاتی را برای کشتی‌ها در پی داشته باشد.

شب گذشته نیز یک کشتی در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود.