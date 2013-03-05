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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

صدرمحمدی:

ذوب آهن فصل آینده برای سهمیه آسیایی بسته می شود/ حمایت قاطع از باشگاه ذوب آهن

ذوب آهن فصل آینده برای سهمیه آسیایی بسته می شود/ حمایت قاطع از باشگاه ذوب آهن

اصفهان خبرگزاری مهر- مدیرعامل كارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: مطمئن باشید كه تیم ذوب آهن سال آینده برای كسب سهمیه آسیایی به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل كارخانه ذوب آهن اصفهان در حاشیه بازی امروز تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به شرایط تیم فوتبال و باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: قرار است 23 اسفندماه 56 درصد از سهم باشگاه ذوب آهن در فرابورس ارایه و باشگاه ذوب آهن خصوصی شود.

وی ادامه داد: با توجه به امكانات باشگاه ذوب آهن همچون استادیوم فولادشهر و سایر امكانات این باشگاه در رشته های مختلف و با توجه به قدمت این باشگاه اصفهانی ما درصدد هستیم كه شرایط بهتری را برای ذوب آهن فراهم كنیم.

مدیرعامل كارخانه ذوب آهن تصریح كرد: به دنبال این هستیم كه سال آینده در رشته های مختلف همچون فوتبال، بسكتبال، والیبال و سایر رشته های این باشگاه حضور فعال داشته باشیم و مطمئن باشید حمایت خود را از این باشگاه ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: اولویت فعلی ما در حال حاضر حفظ تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر است و بعد از آن برای سال آینده، برای برنامه های باشگاه و سایر فعالیت های خود تصمیم خواهیم كرد.

سعدمحمدی در پاسخ به این سوال كه آیا تیم فوتبال باشگاه و سایر تیم های ذوب آهن در فصل آینده برای قهرمانی بسته می شود تصریح كرد: مطمئن باشید ذوب آهن براساس شخصیت حرفه ای خود در فصل آینده در حد و اندازه های خود تیم داری خواهد كرد و در رشته هایی ما درصدد تیمداری هستیم مطمئناً برای قهرمانی و كسب بهترین عنوان به میدان می رویم.

وی افزود: به دنبال این هستیم كه سال آینده تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن حتماً سهمیه آسیایی بگیرد و مطمئن باشید این هدف را با قدرت دنبال می كنیم.

کد مطلب 2012410

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