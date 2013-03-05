ذوب آهن فصل آینده برای سهمیه آسیایی بسته می شود/ حمایت قاطع از باشگاه ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل كارخانه ذوب آهن اصفهان در حاشیه بازی امروز تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به شرایط تیم فوتبال و باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: قرار است 23 اسفندماه 56 درصد از سهم باشگاه ذوب آهن در فرابورس ارایه و باشگاه ذوب آهن خصوصی شود.

وی ادامه داد: با توجه به امكانات باشگاه ذوب آهن همچون استادیوم فولادشهر و سایر امكانات این باشگاه در رشته های مختلف و با توجه به قدمت این باشگاه اصفهانی ما درصدد هستیم كه شرایط بهتری را برای ذوب آهن فراهم كنیم.

مدیرعامل كارخانه ذوب آهن تصریح كرد: به دنبال این هستیم كه سال آینده در رشته های مختلف همچون فوتبال، بسكتبال، والیبال و سایر رشته های این باشگاه حضور فعال داشته باشیم و مطمئن باشید حمایت خود را از این باشگاه ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: اولویت فعلی ما در حال حاضر حفظ تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر است و بعد از آن برای سال آینده، برای برنامه های باشگاه و سایر فعالیت های خود تصمیم خواهیم كرد.

سعدمحمدی در پاسخ به این سوال كه آیا تیم فوتبال باشگاه و سایر تیم های ذوب آهن در فصل آینده برای قهرمانی بسته می شود تصریح كرد: مطمئن باشید ذوب آهن براساس شخصیت حرفه ای خود در فصل آینده در حد و اندازه های خود تیم داری خواهد كرد و در رشته هایی ما درصدد تیمداری هستیم مطمئناً برای قهرمانی و كسب بهترین عنوان به میدان می رویم.

وی افزود: به دنبال این هستیم كه سال آینده تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن حتماً سهمیه آسیایی بگیرد و مطمئن باشید این هدف را با قدرت دنبال می كنیم.