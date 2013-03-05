انتقاد اردوغان از رسانه های ترکیه/ اشک ریختن شاه اردن در مقبره کمال آتاتورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه از معاونان خود و تمام افرادی که در جریان مذاکرات شکننده با گروه "پ.ک.ک" هستند خواست تا با هدف خلع سلاح این گروه در جریان مذاکرات کمتر حرف بزنند و بیشتر عمل کنند.

همچنین اردوغان با اشاره به انتشار متن دور دوم مذاکرات نیروهای مسلح این کشور با "عبدالله اوجالان" رئیس گروه "پ.ک.ک" از عملکرد رسانه های ترکیه در قبال انتشار خبرهای مربوط به منافع ملی انتقاد کرد و گفت: رسانه ها فضایی به وجود آورده اند که در آن گروه های تروریستی فعالیت می کنند.

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش بر خلاف گزارش های سازمان های جهانی که ترکیه را بزرگترین زندان خبرنگاران معرفی کرده اند مدعی شد که رسانه های ترکیه امروز از هر زمان دیگر آزادتر هستند.

دیدار پادشاه اردن از ترکیه

عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه همسرش امروز برای دیداری رسمی از ترکیه وارد این کشور شد.

وی قرار است در این سفر با "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه و " جمیل چیچک" رئیس پارلمان ترکیه دیدار و در خصوص مسائل دوجانبه و منطقه ای دیدار و گفتگو کند.

وی روز چهارشنبه، ترکیه را به مقصد اردن ترک خواهد کرد.



بر اساس این گزارش، عبدالله دوم پیش از دیدار با مقامات ترک، برای ادای احترام در مقبره کمال آتاتورک حضور یافت و یک دقیقه سکوت کرد و اشک ریخت.

ادامه سیاستهای خصمانه علیه سوریه

خبر دیگر اینکه"احمد داوود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه حمایت از گروههای مسلح، با طرح این ادعا که تحریم تسلیحاتی سوریه سبب شده است تا توازن قوا به نفع ارتش سوریه باشد و با هدف کمک های بیشتر به گروه های تروریستی در این کشور خواستار لغو تحریم تسلیحاتی سوریه شد.

گفتنی است ماه گذشته، اتحادیه اروپا طرح تحریم تسلیحاتی سوریه را به مدت سه ماه دیگر تمدید کرد.

روابط یونان و ترکیه

از سوی دیگر، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در جمع تجار ترک و یونانی و با حضور "ساماراس" همتای یونانی اش بر توسعه روابط تجاری ترکیه و یونان تاکید کرد و گفت: در دهه گذشته میزان مبادلات تجاری ترکیه و یونان را 100 درصد افزایش داده ایم

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: تصمیم گرفته ایم به زودی میزان مبادلات تجاری را به مرز 10 میلیارد دلار در سال برسانیم که برای تحقق این هدف، امروز شما تجار یونانی و ترکیه ای در این جلسه حضور دارید.

همچنین اردوغان و ساماراس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خواستار پایان دادن به اختلاف تاریخی دو کشور بر سر مسئله قبرس شدند.



