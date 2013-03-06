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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

ابراهیمی به مهر خبرداد:

استانداری تهران مجاز به اجرای طرح مهرآفرین است

استانداری تهران مجاز به اجرای طرح مهرآفرین است

قدس - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران گفت: تازمانی که مصوبه دولت رسما توسط دیوان عدالت ملغی نشود، استانداری تهران مجاز به اجرای طرح مهرآفرین خواهد بود.

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای دیوان عدالت در مورد طرح مهرآفرین اظهار داشت: این موضوع تاکنون از سوی دیوان عدالت به طور رسمی به استانداری ابلاغ نشده است.

وی افزود: تازمانی که رای دیوان عدالت، مصوبه دولت را ملغی نکند استانداری مجاز به اجرای مصوبه دولت است و هیچ ممانعتی وجود ندارد.

ابراهیمی در خصوص پیشروی این طرح در استان تهران عنوان کرد: بر اساس برنامه استانی، مصوبه مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و با تعاملی با مجلس شورای اسلامی مورد بررسی است و پس از جمع بندی و ابلاغ نهایی،عملی خواهد شد.

وی ادامه داد: البته برخی از بندها که موافق قانون بوده، اجرا شده است.

ابراهیمی در پایان گفت: با اجرای طرح مهرآفرین در استان تهران، دو هزار و 880 نفر جذب مجموعه های دولتی می شوند و ازین تعداد هزار و 235 نفر مختص فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگر است.

کد مطلب 2012719

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