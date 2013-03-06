استانداری تهران مجاز به اجرای طرح مهرآفرین است

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای دیوان عدالت در مورد طرح مهرآفرین اظهار داشت: این موضوع تاکنون از سوی دیوان عدالت به طور رسمی به استانداری ابلاغ نشده است.

وی افزود: تازمانی که رای دیوان عدالت، مصوبه دولت را ملغی نکند استانداری مجاز به اجرای مصوبه دولت است و هیچ ممانعتی وجود ندارد.

ابراهیمی در خصوص پیشروی این طرح در استان تهران عنوان کرد: بر اساس برنامه استانی، مصوبه مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و با تعاملی با مجلس شورای اسلامی مورد بررسی است و پس از جمع بندی و ابلاغ نهایی،عملی خواهد شد.

وی ادامه داد: البته برخی از بندها که موافق قانون بوده، اجرا شده است.

ابراهیمی در پایان گفت: با اجرای طرح مهرآفرین در استان تهران، دو هزار و 880 نفر جذب مجموعه های دولتی می شوند و ازین تعداد هزار و 235 نفر مختص فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگر است.