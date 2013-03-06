امر خیری که پشت باجه بانکها معطل است/ قصه پرغصه وام های ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، روند پرداخت تسهیلات ازدواج توسط برخی بانکهای لرستان انتقادات بی شمار زوج های جوان را به دنبال داشته است به طوریکه برخی از آنها در تماس با خبرگزاری مهر به این روند معترض هستند.

بسیاری از زوج های جوان در ابتدای زندگی مشترک برای تامین هزینه های مربوط به ازدواج خود روی تسهیلات اعطایی از سوی بانکها حساب ویژه ای باز کرده اند و حال با روند کنونی پرداخت تسهیلات بلاتکلیف مانده اند.

آمار ازدواج در لرستان همچنان روند کاهشی دارد

این در حالیست که در 9 ماه نخست سالجاری متاسفانه آمارها حکایت از روند کاهشی ازدواج در استان داد به طوریکه میزان ازدواجهای ثبت شده در این مدت نزدیک به دو هزار مورد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان در این رابطه پیش از این در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی استان لرستان گفته بود که در 9 ماه نخست سالجاری 18 هزار و 397 مورد ازدواج در استان لرستان ثبت شده و این در حالیست که این میزان در سال گذشته 20 هزار و 396 مورد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نرخ ازدواج در استان لرستان کاهش یافته است، عنوان کرد: نرخ ازدواج طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.8 درصد کاهش داشته است.

شعار ازدواج آسان اندر خم حسابگری بانکها!

هرچند کاهش تعداد ازدواجهای صورت گرفته در استان معلول عوامل مختلف است ولی به نظر می رسد در شرایط اقتصادی کنونی زوج های جوان، دولت باید روند دریافت وام ازدواج را تسهیل کند تا این موضوع خود بر دیگر مشکلات این قشر افزوده نشود.

تسهیل شرایط ازدواج در وضعیتی که کارشناسان امر از روند کنونی ازدواج و طلاق در کشور ابراز نگرانی می کنند موضوعی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد و بی توجهی به این امر به طور قطع بر روند ازدواج جوانان بی تاثیر نخواهد بود.

این در حالیست که همواره بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان سنگ اندازیهای بسیاری می کنند تا شعار ازدواج آسان اندرخم باجه های بانکها باقی بماند، موضوعی که بارها توسط جوانان لرستانی به مسئولان گوشزد شده است.

قصه پرغصه وامهای ازدواج این روزهای پایان سال برای جوانانی که ماههاست عقد کرده اند ولی هنوز موفق به دریافت تسهیلات برای آغاز زندگی مشترک خود نشده اند بیش از هر زمان دیگری مورد گلایه و انتقاد قرار دارد که اگر تسهیلاتی به بانکها برای پرداخت به مردم ابلاغ شده است چرا تا به امروز در بانکها بلوکه شده و هنوز برخی بانکها از اعتبارات امسال خود حتی یک دهم را پرداخت نکرده اند؟! سوالی که از مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان به عنوان دبیر کارگروه ساماندهی امور جوانان استان پرسیدیم.

آیا تسهیلات ازدواج در بانکها بلوکه شده است؟!

حامد نظرنیا که خود از منتقدان عملکرد بانکها در این زمینه است در ابتدای حرفهایش به شدت از عملکرد بانکهایی که در پرداخت تسهیلات ازدواج تعلل می کنند، انتقاد کرده و می گوید: این بانکها علی رغم اینکه اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات را دارند ولی در این زمینه کوتاهی می کنند.

وی با بیان اینکه این بانکها موجب سرگردانی جوانان برای دریافت تسهیلات شده اند، عنوان کرد: مطابق لیستی که از بانکهای استان تهیه شده است متاسفانه برخی از بانکها حتی 10 درصد تسهیلات خود را نیز پرداخت نکرده اند.

وی با انتقاد از عملکرد پست بانک ایران در استان لرستان، گفت: این بانک علی رغم اینکه سه میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج داشته تاکنون تنها 249 میلیون پرداخت کرده است.

بانکی که تنها 6 درصد تسهیلات را تا به امروز پرداخت کرده است

نظرنیا با بیان اینکه مابقی تسهیلات ازدواج این بانک باقی مانده است در حالیکه جوانان برای دریافت تسهیلات ازدواج سرگردان هستند، افزود: با بررسیهای صورت گرفته پست بانک در استان لرستان تنها شش درصد تسهیلات خود را پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه پست بانک طی سالجاری 83 مورد پرداخت تسهیلات ازدواج داشته است، عنوان کرد: این در حالیست که در همین بانک هزار و 165 نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان با انتقاد از دیگر بانکهای استان عنوان کرد: همچنین بانک صادرات استان لرستان نیز از مجموع تسهیلات ازدواج اختصاص داده شده برای پرداخت به جوانان که حدود سه میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است تنها 37 درصد آن را پرداخت کرده و مابقی اعتبار همچنان باقی مانده است.

بانکها: به هیچ دستگاه دولتی پاسخگو نیستیم!

نظرنیا با بیان اینکه مسئولان بانک صادرات در پاسخ به سیل درخواست متقاضیان و پیگیری مسئولان استان برای پرداخت تسهیلات مدعی شده است که به هیچ دستگاه دولتی پاسخگو نیست، عنوان کرد: این گونه فرافکنی ها مشکلی از جوانان حل نمی کند.

وی همچنین با بیان اینکه بانک مهر ایران نیز از مجموع تسهیلات اختصاصی برای ازدواج تنها چهار درصد را پرداخت کرده است، عنوان کرد: این بانک از حدود هشت میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده 397 میلیون پرداخت کرده و مابقی تسهیلات را پرداخت نمی کند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان ااینکه بانک ملت نیز از مجموع تسهیلات اختصاص داده شده تنها 41 درصد را پرداخت کرده است، عنوان کرد: این در حالیست که به رغم عکلکرد منفی این بانکها دیگر بانکهای استان از جمله بانک ملی، کشاورزی، سپه و رفاه کارگران در زمینه پرداخت تسهیلات عملکرد خوبی داشته اند.

تشویق کارساز نیست؛ ابزار دیگری برای فشار بر بانکها پیدا کنید!

نظرنیا ضمن انتقاد شدید از بانکهایی که در فاصله کمتر از 15 روز به پایان سال همچنان تسهیلات ازدواج را در بانکها بلوکه کرده ند، از بانکهایی که در این زمینه عملکرد مثبتی داشته اند تقدیر کرد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان، وعده کرده بود که برای ایجاد انگیزه در بانکها به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج بانکهای فعال در این زمینه تشویق خواهند شد که البته این وعده به دلیل عدم برگزاری جشنواره ازدواج آسان در استان محقق نشد.

به هر روی با توجه به اینکه راهکارهای تشویقی برای ترغیب بانکها به پرداخت تسهیلات ازدواج موثر واقع نیفتاد امید می رود مسئولان امر راهکار بهتری برای فشار به بانکها به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج پیدا کنند.

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گزارش: فاطمه حسینی