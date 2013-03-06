نمایشگاه بهاره مرحمی بر گرانی/اجناس نمایشگاه 10 درصد پایین تر از نرخ بازار

سرمای زمستان با پایان یافتن بهمن ماه و آغاز اسفند کم کم جای خود را به بارقه های گرم خورشید می دهد و از اواسط اسفند ماه که خانه تکانیها جهت استقبال سال نو آغاز می شود شور وهیجانی خاص در بازار میان خریداران وفروشندگان نوید تولدی پیش رو از طبیعت را آشکار می سازد.

یکی از قسمتهای بسیار دوست داشتنی و زیبای فرهنگ مردم، خرید شب عید است که جای خود را با فرهنگ کهن عوض کرده واتفاقا لطافت، شیرینی ورنگ وبوی تازه ای از تحولی نه تنها اجتماعی بلکه اقتصادی را نیز می دهد.

امسال نیز مانند سالهای گذشته مردم به استقبال بهار می روند تنها با این تفاوت که با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها ونیز تحریمهای دشمنان و کم شدن واردات واز سویی کاهش تولید ملی به جهت وابستگی به واردات بخشی از نیازهای واحدهای صنعتی که حاصلش گرانی،تورم ونهایتا کاهش قدرت خرید خانوارهاست و این سئوال در ذهن هرخانواده ای نقش می زند که آیا دولت چاره ای جهت پر کردن چاله ایجاد شده در اقتصاد وسبد مصرفی خانوارها اندیشیده است.

هرساله به جهت تنظیم بازار وبرابری قیمتها وبه تعادل رسانیدن قدرت خرید وسود حاصل از فروش کالا های شب عید نمایشگاههایی از کالاهای عمدتا ضروری در اواخر اسفند ماه بر پا می شود که تاحدودی برطرف کننده نقیصه فوق وتنظیم کننده تقریبی نسبت قیمتهای بازار والبته پایین کشیدن فیتیله طمع برخی کاسبان شب عید هم می شود.

امسال نیز چون سالهای اخیر مسئول و برنامه ریز و اجرا کننده طرح نمایشگاه شب عید، وزارت بازرگانی، صنایع ومعادن است که با همکاری اصناف و فرمانداری اقدام به برپایی نمایشگاهی در شهرستان شاهرود از تاریخ 16 الی 25 اسفند ماه جاری کرده است.

تمدید تاریخ نمایشگاه بسته به تقاضای مصرف کنندگان

رئیس اداره بازرگانی، صنایع ومعادن شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان جزئیات برگزاری نمایشگاه امسال، گفت: این نمایشگاه همچون سالهای اخیر در اواسط اسفند ماه افتتاح ودر 25 اسفند ماه پایان می یابد و تمدید این تاریخ بسته به تقاضای مصرف کنندگان است.

تولایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون مکان، ابعاد و تعداد غرفه های نمایشگاه و اینکه آیا چاره ای جهت پارکینگ، ترافیک، رفت وآمد مردم در ساعات شلوغ نمایشگاه اندیشیده شده است، اظهار داشت: این نمایشگاه همچون سالهای گذشته در محل استادیوم شهید اکبری"گلکنی" برگزار می شود، محل مورد نظر بار ترافیکی نسبتا پایینی دارد لذا جهت ساعات پرتردد نیز مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد ازسویی در قست مناسبی از شهر است نه دور از شهر که رفت وآمد برای مردم دشوار باشد ونه در مراکز پرتردد.

وی با اشاره به فضایی حدود یک هزار و 500 متر نمایشگاه به ایجاد حداقل 130 غرفه در این فضا اشاره کرد و افزود: نحوه وشرایط واگذاری غرفه ها طی اطلاعیه ای به عموم اعلام شد لاکن رایزنی هایی با بعضی تولید کنندگان علی الخصوص پوشاک،کیف، کفش وخشکبار جهت شرکت در نمایشگاه انجام شد.

رئیس اداره بازرگانی، صنایع ومعادن شهرستان شاهرود ضمن تاکید برنقش کلیدی حضور بی واسطه از تولید به مصرف در این گونه نمایشگاه ها گفت: حمایت از بخش تولید ملی کاملا روشن است.

قیمت گذاری اجناس نمایشگاه بر اساس دستور العمل کمیته قیمت گذاری کالاها

تولایی با اشاره به نحوه قیمت گذاری کالا ها در نمایشگاه بالاخص با توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی کشور تصریح کرد: طرح تنظیم بازار و ایجاد فضای سالم رقابتی برنامه ای جهت تاثیر پذیری نقش نمایشگاه در سبد مصرفی خانوارها است البته بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی کمیته، قیمت گذاری کالاها صورت می پذیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه فاکتورهای قانونی فروش از فروشندگان خواسته می شود و ایشان ملزم به داشتن جواز کاردر خارج از نمایشگاه هستند، گفت: همانطور که گفته شد اولویت کاری دولت حمایت از تولید کننده داخلی است که عرضه مستقیم کالا داشته باشند.

اجناس نمایشگاه 10 درصد پایین تر از نرخ بازار

خبرنگار مهر در این گفتگو با اشاره به اینکه در نمایشگاه اصولا قیمتها 10 درصد پایین تر از نرخ معمول دربازار ارائه خواهد شد ولی قیمت گذاری دوروز جلوتر از زمان برگزاری نمایشگاه انجام شده و اجناس اتیکت زده می شود "اما چالش پیش روی مردم خصوصا امسال نوسان شدید قیمتهاست"می دانید که نوسان قیمتها اینروزها بسیار زیاد است و برخی فروشندگان ادعا می کنند که برخی از کالاها چنان نوسان قیمتی دارند که از دادن قیمت ثابت برای محدوده زمانی حتی چند روزه معذورند آیا این اجناس بدون اتیکت قیمت می توانند در نمایشگاه جهت فروش ارائه شوند؟

رئیس اداره بازرگانی، صنایع ومعادن شهرستان شاهروددر پاسخ به این سوال تصریح کرد: خیر به هیچ وجه، اجناس باید اتیکت ثابت قیمت داشته وبعلاوه 10 درصد پایین تر از نرخ بازار در نمایشگاه عرضه شوند وچنانچه همشهریان محترم با مواردی ازاین دست مواجه شدند حتما با واحد124 مستقر در نمایشگاه موضوع را مطرح کنند تا پیگیریهای لازم انجام شود.

برپایی نمایشگاه بهاره نقش روانی بر مصرف کننده دارد

خبرنگار مهر پرسید از دید شما این نمایشگاه چه تاثیری بر قدرت خرید خانوارها می تواند داشته باشد؟می دانید که 10 درصد تخفیف نمی تواند انگیزه زیادی برای خریدار تولید کند ؟برای مثال این تخفیف می شود کرایه تاکسی مردم تا محل نمایشگاه با این حساب با خرید معمول چندان تفاوتی در نرخهای نمایشگاه با بازار نخواهد بود. تولایی در پاسخ نظر دیگری دارد و ضمن تاکید بر اینکه به هیچ وجه با شما موافق نیستم، گفت: اتفاقا نمایشگاه می تواند نقش حداقل روانی بسیار زیادی بر مصرف کننده وحتی تولید کننده داشته باشد،شما اگر خرید را در غالب بزرگتر ببینید قاعدتا تخفیف 10 درصد قابل تامل خواهد بود.

وی افزود:اگر خانوارها بتوانند در سطح گسترده تری خرید فصلی خود را به نمایشگاه اختصاص دهند قاعدتا تفاوت ملموستری در خرید خود خواهند داشت که کشش لازم جهت خرید دیگر خانوارها را از نمایشگاه در پی دارد.

رئیس اداره بازرگانی، صنایع ومعادن شهرستان شاهرود با یادآوری اینکه در سالهای قبل نیز شاهد تاثیر نمایشگاه نوروزی بر بازار آزاد رقابتی خارج از نمایشگاه بودیم، خاطرنشان کرد: قطعا با این گونه نمایشگاه ها تاثیر روانی عرضه کالا در جامعه احساس خواهد شد وبر سبد مصرفی خانوار شاهرودی که غالبا قشر زحمتکش وکارمند هستند محرض خواهد بود.

حضور دائم تیم بازرسی در نمایشگاه

تولایی همچنین درارتباط با نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی خریداران در نمایشگاه توضیح داد:تیم بازرسی در مجمع امور صنفی و از هر صنف مربوطه در نمایشگاه حضور دائم خواهند داشت وبعلاوه همکاران خود ما ازواحد 124 مکلفند تا به شکایات شفاهی و کتبی همشهریان گرامی رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه توجه داشته باشیدکه جهت رسیدگی به شکایت شفاهی جهت بررسی تخلف واحد مربوطه نمی شود که حقوق حقه مردمبه طور کامل دریافت کنند لذا در صورتیکه کتبا شکایت شود قطعا هم واحد مربوطه توبیخ خواهد شد هم فرد شاکی به حق پایمال شده اش می رسد وگاها درصورتیکه تخلف بزرگتر باشد حتی می تواند به جریمه واحد متخطی ویا تعطیلی غرفه مربوطه منجر شود.

مصرف کنندگان در صورت مشاهده تخلف با واحد 124 تماس بگیرند

رئیس اداره بازرگانی، صنایع ومعادن شهرستان شاهرودضمن تاکید بر اینکه همشهریان عزیز حتما آگاه باشند که نه تنها در نمایشگاه بلکه در سطح شهر نیز چنانچه با موارد تخلف از جمله گرانفروشی،کم فروشی،عدم درج قیمت بر روی کالا،عدم ارائه فاکتور از سوی فروشنده بعضا در برخی کالاها عدم ارائه گارانتی کالا،فروش کالای تاریخ مصرف گذشتهو...نه فقط در ایام نوروز بلکه در همه ایام سال می توانند با واحد 124 تماس بگیرند.

تولایی با یادآوری اینکه بازرسین ما 24 ساعته موظف به پاسخگویی وبررسی مشکلات شهروندان هستند، گفت: یکی از اهداف تنظیم بازار و رکن آن همین نظارت وکنترل کیفیت و کمیت کالا است.

هدف نمایشکاه تنظیم و کنترل قیمت کالا در بازار است

رئیس اداره بازرگانی، صنایع و معادن شهرستان شاهرود در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه هدف ما تنظیم و کنترل قیمت در بازار وایجاد عرصه رقابت در میان تولید کنندگان داخلی است، تصریح کرد:به فرموده مقام معظم رهبری"سرمایه داخلی و تولید ملی در راستای خدمت به مردم عزیز است" به هر شکل این نمایشگاه همچون سالهای گذشته هدفش صرفا حمایت از سبد مصرفی خانوار نزدیک به ایام نوروز استو توجه به توان خرید مردم و تنظیم قیمتها در این زمان بخصوص، همیشه حائز اهمیت است.

