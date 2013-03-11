فرصت خرید کالا در نمایشگاه های بهاره/ ارائه کالاهای کم کیفیت اعتبار نمایشگاه را پایین می آورد

به گزارش خبرنگار مهر ، این در این روزها مردم در تلاطم خرید شب عید هستند و به دلیل بالا بودن قیمت های برخی از محصولات، آن را از سبد کالایی خانوار خود حذف می کنند یا به دنبال مکان هایی هستند که مایحتاج شب عید را با قیمت های مناسب و مطلوب تر خریداری کنند و در این میان نمایشگاه عرضه کالای بهاره در محل نمایشگاه بین المللی تبریز بهترین مکان برای خریدهای شب عید مردم شده است.

وارد نمایشگاه که می شوی نخست با صف های طویل فروش برنج تعاونی هندی با قیمت کیلویی 41000 ريال ، مرغ منجمد با کیلویی 47500 ريال و چندین تعاونی دیگر مواجه می شوی که در نوع خود جالب و قابل توجه است.

در این میان که تازگی ها قیمت آجیل و خشکبار به شدت سر به فلک زده ، می توان در این نمایشگاه شرکت تعاونی را دید که پسته ی بی کیفیت با قیمت تعاونی 290000 ريال را به فروش می رساند که شاید قیمت این پسته ها با سایر آجیل و خشکبارفروشان حاضر در این نمایشگاه تفاوت آن چنانی نداشته باشد.

در سالن های نمایشگاه علاوه بر پوشاک ، خوراک و لوازم بهداشتی و آرایشی ، این بار انجمن های خیریه ، مبل فروشی ها و تابلوفرش های گرانقیمت هم به چشم می خورند که حال و هوای نمایشگاه را تغییر داده است.

پسته رفسنجان ، کیلویی 30 هزار تومان

در میان غرفه های نمایشگاه ، غرفه پسته رفسنجان به چشم می خورد که در آن پسته با کیلویی 30 هزار تومان تا 35 هزار تومان عرضه می شود.

محمد علی اکبری که از شهرستان رفسنجان به این نمایشگاه آمده ، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه استقبال از سالن امیرکبیر نمایشگاه بین المللی تبریز نسبت به سایر سالن ها کمتر بوده ولی با این حال فروش پسته نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

وی در خصوص گرانی پسته در کشور نیز اظهار کرد: پسته نسبت به سال های گذشته ، افزایش قیمت سه برابری داشته که شاید مهمترین عامل گرانی این محصول کمبود پسته در رفسنجان است.

انتظار استقبال از نمایشگاه بهاره را نداشتیم

مرتضی نهوری ، مسئول غرفه خابار و مواد غذایی برادران مکاری در خصوص استقبال مردم از نمایشگاه عرضه کالای بهاره در تبریز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به گرانی و تورم اخیر ، انتظار استقبال این چنینی در نمایشگاه را نداشتیم ولی بحمدالله استقبال از این نمایشگاه خوب و مطلوب است.

وی ادامه داد: سعی کردیم در این نمایشگاه قیمت محصولات را ، 15 تا 20 درصد کاهش دهیم تا مردم بیشتر استقبال کنند.

وی همچنین در خصوص گرانی آجیل به ویژه پسته اظهار کرد: شاید بیشترین علت گرانی پسته ، مربوط به نوسات ارز باشد.

تولیدکنندگان سرمایه خود را از کارهای دیگری تأمین می کنند

یعقوب زارعی ، تولیدکننده مانتو آرمان در تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تولیدکنندگان متأسفانه سرمایه خود در خرید و فروش سکه ، ارز و ساخت و ساز صرف می کنند که این نشان از وضع نابسامان تولید در کشور است چرا که تولیدکنندگان نمی توانند از طریق تولید سرمایه جذب کنند.

وی در خصوص استقبال مردم از نمایشگاه اظهار داشت: خرید و فروش در این نمایشگاه امسال نسبت به سال های گذشته به نصف رسیده است.

وی افزود: از لحاظ فروش کالا در این نمایشگاه در مقایسه با سال های گذشته بسیار ضعیف است و شاید اصلی ترین علت این کاهش خرید و فروش ، برپایی این نمایشگاه در وسط هفته است.

قیمت اجناس سه برابر شده است

مرتضی محترم ، تولیدکننده مبل آیاز تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت اجناس و مواد اولیه شاهد رشد سه برابری شده است بنابراین ما به اجبار قیمت محصولات خودمان را سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش دادیم.

وی افزود: در این میان فروشندگان نیز حاضر به خریداری سه برابر محصولات نمی شوند چراکه تقاضا در بازار کمتر شده است.

محترم ادامه داد: اما ناچارا" با توجه به افزایش قیمت ها ، فروشندگان نیز چاره ای جز خرید ندارند.

افزایش کالاهای بی کیفیت و غیرقابل استفاده

با توجه به اینکه برپایی چنین نمایشگاه هایی در سطح کشور می تواند در نوع خود قابل توجه باشد ، ولی گاهی اوقات در این نمایشگاه ها مردم شاهد افزایش کالاهای بی کیفیت و حتی غیرقابل استفاده می شوند.

در این نمایشگاه جای خالی برخی از کالاهای اساسی همچون پوشاک بچگانه ، کفش مرغوب مردانه و زنانه و بسیاری از پوشاک اساسی زنانه همچون مانتو ، روسری و چادر به چشم می خورد و بسیاری از تولیدکنندگان و غرفه داران به دلیل تخفیف 15 درصدی ، اجناس بی کیفیت خود را در این نمایشگاه ارائه می دهند.

اما مسئله ای که در میان مطرح می شود این است که ارائه های کالاهای کم کیفیت توسط برخی از غرفه ها و تولیدکنندگان موجب کاهش اعتبار این چنین نمایشگاه هایی از منظر بازدیدکنندگان می شود.

گزارش از شاهین بدرحیدری